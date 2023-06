Tatort-Kolumne La vie en rose: Kommissar Voss reist in seine Vergangenheit Hoffnungslos verliebt war er einst in Toni. Nun stellt Felix Voss (Fabian Hinrichs) im ländlichen Franken Nachforschungen zum Tod seiner früheren Liebe an. «Hochamt für Toni» ist mehr Melodram als Krimi.

«Tatort» aus Franken: «Hochamt für Toni». Sonntag, 4. Juni 2023, 20.05, SRF 1. Bild: Das Erste

«Hochamt für Toni»: Der Titel ist gut gewählt für einen «Tatort» aus dem katholischen Franken und lässt auf einen atmosphärisch dichten Krimi hoffen. Gefühlsbetont wird es dann auch – der Fall um einen ermordeten Pfarrer, der in einer Predigt etwas aufdecken wollte, ist ein echtes Melodram.

Und eine sentimentale Fahrt in die Vergangenheit von Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs), der zu Studentenzeiten eine romantische Ménage-à-trois mit dem späteren Pfarrer und mit Toni hatte, der titelgebenden Figur des Films: Tochter aus reichem Haus, der die Leitung der väterlichen Firma verweigert wurde und die sich deshalb zwei Jahre vor des Pfarrers Tod das Leben genommen haben soll.

Felix Voss glaubt nicht an diesen Suizid. Er beginnt zusammen mit Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) im ländlichen Mittelfranken zu ermitteln. Fabian Hinrichs und Dagmar Manzel sind beide charismatische Schauspieler mit riesiger Präsenz. In «Hochamt für Toni» scheinen sie mit der Kraft von Elefanten um eine Mücke zu agieren. Die Mücke? Das wäre das bemühte Melodram um die vergangene grosse Liebe des introvertierten Kommissars zu Toni. Die tiefen Gefühle nimmt man Voss schon deshalb nicht ab, weil dieser Kommissar nicht der Typ Mensch ist, der sich als Student auf Partys in abgründige Liebe stürzt.

Und leider vergisst der «Tatort»-Fan auch nicht so schnell: 2019 war es, als die Münchner in «Die ewige Welle» mit ähnlich nostalgischen Rückblenden eine Ménage-à-trois des jugendlichen Leitmayr ausleuchteten. Und auch das war eher nervig als faszinierend. Immerhin macht in Franken der Soundtrack neugierig: A-cappella-Gesang aus Leipzig gesellt sich zu Folk aus Kanada und zu französischem Electronic-Sound.