Thriller Dieses neue Buch aus England verspricht Spannung pur: Woran kann sich die demente Grossmutter noch erinnern? Frappierende Wendungen, starke Figuren: Die Britin Claire Douglas bietet mit ihrem sechsten Krimi «Liebste Tochter» viel Spannung.

Die Engländerin Claire Douglas war Journalistin, bevor sie zur erfolgreichen Thrillerautorin wurde. zvg

Es kann interessant sein, eine Autorin in ihrer Entwicklung zu verfolgen. Die Engländerin Claire Douglas sorgte 2018 mit ihrem Erstling «Missing» für Aufsehen. Seither ist jährlich ein neuer Thriller von ihr erschienen. Die Qualitätskurve aber zeigte nicht immer nach oben. Beim vierten auf Deutsch publizierten Roman «Beste Freundin» zum Beispiel verliess sich die Autorin offenbar darauf, dass die brisante Ausgangsfrage, wieso eine unbescholtene Familienfrau einen Mord begeht, die Spannung bis zur finalen Auflösung erhalten würde. Und hatte dazwischen wenig Interessantes zu erzählen. Die vielversprechende Anlage wurde verschenkt.

Das ist beim neuen Thriller «Liebste Tochter» ganz anders. Das Strickmuster ist zwar dasselbe. Wieder mit einer brisanten Frage am Anfang: Wer sind die zwei Personen, deren Leichen ein junges Paar bei Renovierungen an ihrem neu bezogenen Haus findet, und was ist mit ihnen geschehen? Aber bis alles aufgelöst ist, erzählt Claire Douglas auch eine vielschichtig aufgebaute Story mit frappierenden Wendungen und starken Figuren.

Tochter, Mutter und Grossmutter im Fokus

Im Zentrum stehen drei Frauen: Tochter, Mutter und Grossmutter. Erstere und ihr Mann werden mit besagten Leichen konfrontiert. Ihre Mutter, eine ­exaltierte Karrierefrau und bisher eher an jungen Männern als an ihrer Familie interessiert, eilt ihr eifrig zu Hilfe. Und ihre Grossmutter, die in der Aufarbeitung der Vergangenheit eine Schlüsselrolle spielt, sitzt mit zunehmender Demenz im Altersheim.

Claire Douglas:

Liebste Tochter.

Penguin, 480 Seiten. zvg

Gerade Letzteres hat viel erzählerisches Potenzial. Die Figur mit ihrem engen Verhältnis zur Enkelin berührt. Und vor allem weiss man nie, wie viel Wahrheit sie ihrem zerrütteten Gedächtnis noch entlocken kann. In regelmässig eingeschobenen Rückblenden erfährt man allmählich die Geschichte der Grossmutter, die in jungen Jahren in eine wahrhaft toxische Beziehung geriet. Interessant ist auch der Vergleich mit der heutigen alten Frau und der jungen Frau, die sie damals war.

Damaliger Machtmissbrauchsoll vertuscht werden

Im Hintergrund der Geschichte steht auch ein mächtiger Mann, der damals Frauen missbrauchte und heute noch die Spuren zu verwischen trachtet. Ausgerechnet sein eigener Sohn kommt ihm auf die Schliche; ein weiterer familiärer Konflikt im Roman, der solchen auf packende Art grosse Bedeutung zumisst. Und schliesslich wird auch gezeigt, welchen Medienhype der Leichenfund auslöst. Und wie das betroffene junge Paar auch damit umgeht. Nebst der Belastung, die dieses schreckliche Mysterium bedeutet.