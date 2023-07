Tierisches Leben Ich wär’ so gern ein Schwarznasenschaf! Seit unsere Autorin mit der Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am selben Tisch sass, versteht sie das Lieblingstier der Politikerin als emanzipierte Persönlichkeit.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider zeigte sich dem Fotografen mit ihrer kleinen Herde Walliser Schwarznasenschafe. Bild: Jean-Guy Python

In einem Punkt hat die neue Bundesrätin bereits bitter enttäuscht. Sie stammt aus den Franches-Montagnes und müsste, nähme sie denn ihre Herkunft beim Wort, Freibergerpferde halten. Das tut sie aber nicht. Auf dem Foto, mit dem sie letzten Dezember möglicherweise die Wahl gewann, beging sie an diesen Pferden sogar einen nicht unerheblichen Verrat. Sie zeigte sich dem Fotografen mit ihrer kleinen Herde Walliser Schwarznasenschafe.

Nun, die Walliser sind keine Jurassier. Aber Baume-Schneider ist auch kein Mitglied der SVP und deshalb offensichtlich weniger territorial fixiert. Im Übrigen wäre die Episode nicht der Rede wert, hätte die Bundesrätin der Redaktion dieser Zeitung nicht kürzlich einen Besuch abgestattet. Man sass gemeinsam mit ihr um einem Tisch – und verstand schliesslich die Welt nicht mehr. Besser gesagt, man verstand sie mit einem Mal anders. Man begriff, Freiberger (Pferde) und Frau Baume-Schneider aus Le Bois in den Freibergen passen nun einmal partout nicht zusammen.

Der Freiberger ist ein ruhiges Pferd, Baume-Schneider ist Politikerin. Die Rasse gilt als genügsam; wäre Frau Bundesrätin genügsam, besässe sie kein Siegergen. Die beliebten Tiere rühmen sich eines ausgeglichenen Charakters, die beliebte Frau Baume-Schneider ... will politisieren und sich durchsetzen. Man darf mich nicht falsch verstehen, ihre kurze Visite auf der Redaktion war ein äusserst angenehmes Rencontre. Sie plauderte jovial, stellte ungefragt kritische Fragen und schien leicht und gerne zu lachen.

Am Ende der Sitzung hatte ich kapiert, die Walliser Schwarznasenschafe und die Freiberger Politikerin sind aus demselben Holz geschnitzt. Besser, in derselben Wolle gefärbt. Wer einem Schaf der Rasse schon einmal tief in die Locken griff, weiss, was ich meine: Die Wolle der Schwarznasen ist ein handfestes Vergnügen, eine grifffeste Sensation, ein bemerkenswert robustes, massives Gebüschel und Gewöll. Nichts für zarte Gemüter. Die Schwarznasen sind zudem die einzige Schafrasse, bei der auch die Auen, die Weibchen, Hörner tragen.

Ich wär’ so gern ein Schwarznasenschaf. Wehrhaft und bockig auch als Frau, mit meinen gedrehten Hörnern stellte ich mich quer. Ich würde als Pflock in der Landschaft, als Fels in der Brandung gesehen, von weitem kein Geschlechtsunterschied, und alles, was Fressfeind ist, würde ein Kreuz schlagen und einen weiten Bogen um mich machen.

Mein Dank? Keiner! Ich wäre weder so feist wie Vertreterinnen anderer Rassen, noch würde meine Milch eine Familie ernähren. Als Schwarznasenschaf wäre ich niemandes Nutzen und frässe und lebte nur zur eigenen Freud. Und wenn mich Frau Baume-Schneider in ihre Herde integrieren wollte? Unmöglich, eine richtige Schwarznase gehört nur sich selbst.