Tierisches Leben Ich wäre so gerne eine Wölfin ! Der Wolf ist das meist gehasste Tier der letzten Wochen. Unsere Autorin erinnert sich daran, wie die Freundschaft zwischen dem Raubtier Mensch und dem Raubtier Wolf begann. Mit Folgen bis heute.

Nie werde ich deinen Anblick vergessen, Mensch. Als ich dich zum ersten Mal sah, lang ist es her, was für ein klägliches Bild. Mir schien, du hättest Erde gefressen, so schlecht ging es dir. Versteckt im Unterholz sah ich zu, wie du mühevoll den nackten Boden aufgekratzt hast, etwas aufhobst und dir in den Mund stecktest. Später am Feuer, fröstelnd mit den anderen, blaugefroren die Zehen, aus dem Maul standen dir faulige Zähe. Mit jedem Bissen ins schwarze Fleisch, dass dein Rudel über die Flammen hielt, blieb dir einer davon im Futter stecken. Ein Tier ohne Gebiss ist verloren. Du hast uns gedauert.

Aber dann. Du stehst vom Feuer auf, gehst weg, und meine Gelegenheit kommt: Ich schnappe mir die Knochen, die du zurückgelassen hast. Nächste Nacht komme ich wieder, und wieder sind da Reste, die ich meinen Jungen bringe. So lernte ich deine Nähe schätzen. Mit mehr Zeit kam mehr Nähe. Vertrauen. Jahre später sind wir schliesslich Freunde. Du, der meine Jungen durchfütterst, ich, die für deine Jungen sorge. Bin ich im Revier, wagt sich der Bär nicht aus der Deckung. Du hast mich zu deinem Schutz auserwählt. Des Menschen bester Freund, sagst du zu deinen Rudelfreunden. Ich bleibe skeptisch. Beide sind wir Raubtiere, unsere Interessen sind verwandt.

Majestätisch wacht die Wölfin über ihr Revier. Bild: Imago

Eine Wölfin vergisst nicht, ich möchte diese Wölfin sein. Dann würde ich vielleicht besser verstehen, was im Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf falsch lief seitdem. Wo begann das Missverständnis, oder Missverhältnis? Immerhin bin ich heute aufgestiegen, ich bin ein Thema der Politik. Allerdings nicht, weil es um unsere jahrtausendalte Freundschaft geht oder um mein Leben und Gedeihen. Anlass des vielen Reden und Streitens ist dein eigenes Leben und Gedeihen - und damit mein Tod.

Ich und meinesgleichen sollen abgeschossen werden. Das ist nicht neu. Überhaupt nicht. Wir Wölfe haben schon seit ein paar hundert Jahren einen schlechten Ruf. Wir sprechen mit der Stimme einer alten Frau und fressen Kinder. Doch seit langen sollen nun so viele von uns getötet werden, wie noch kürzlich nicht denkbar war. Und warum?

Wenn er über Alpweiden streift, trifft der Wolf auf Schafe. Viele, viele, sehr viele sind es inzwischen. Das Halten von Schafen ist für Schafhalter ein einträgliches Geschäft. Subventionen, auch wenn niemand da ist, der die Tiere betreut. Mehrere tausend Tiere sterben jährlich auf der Alp durch Blitzschlag, Steinschlag, Schnee oder weil eines ohne Aufsicht an den Wunden einer Verletzung erliegt. Und erst die Parasiten! Auch ein totes Schaf ist ein einträgliches Schaf, stirbt es, fliesst Geld.

Habe ich als hungrige Wölfin die Gelegenheit, Schafe zu reissen, tue ich das. Stehen nicht alle Zeichen auf ein Gelage? Der Mensch überlässt die Tiere mir, es ist kein Zaun da und kein Schaf im Wolfspelz, der es mir verbietet. Wer denkt, dass ich das falsch sehe, soll es mir erklären. Ich bin lernfähig, ich bin klug. Keiner weiss das besser als mein ältester Freund.