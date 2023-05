Tierisches Leben Ich wär’ so gerne mein Hund Die Privilegien unserer Haustiere sind unbestritten. Sie können überdies auch Vorbilder sein. Unsere Kolumnistin schlägt vor, sich wie ein Hund die Welt zu erschnuppern. Das hilft nicht nur den Regen zu ertragen.

Der Hund unserer Autorin trägt mit seinen Talenten zur Belebung des Alltags bei. MD

Geht es ihm schlecht, leide ich. Geht es ihm gut, bin ich glücklich: Zwischen meinem Hund und mir passt kein Blatt Papier. Es ist sogar so, dass eine Art Symbiose zwischen uns zu bestehen scheint. Ein Einklang, der Jahr um Jahr mehr harmoniert. Wir verstehen uns mit Blicken. Wir finden beide, reden wird als Kommunikationsmittel überschätzt. Argwöhnisch beobachte ich, wie wir uns gleichen – und kratze mich ratlos im Fell.

Distanz zwischen einem Lebewesen einzuhalten, mit dem man mehr Zeit verbringt als mit einem Menschen, das ist gar nicht so einfach. Sollte es aber sein, hatte ich einmal gehofft. Er ist der Hund, ich bin der Mensch. Da gibt es nichts zu bellen. Jeder hat seine Funktion und seinen Platz, oder freilich mehrere Plätzchen, je nach Situation. Meine sind tendenziell etwas höher gelegen als seine. So war das einmal ausgemacht und beschlossen, freilich einseitig, also von mir.

Doch mit der Zeit verschoben sich beiderseits Ansichten und Gewohnheiten, sie wurden sich immer verwandter. Deshalb bin ich heute geneigt, ihm einen Tausch vorzuschlagen. Wir wechseln für eine bestimmte Zeit unser beider Leben. Wie wäre das? Ich schlafe 16 Stunden im Tag, und er erklärt mir – wenn ich denn einmal kurz wach bin –, was es ausmacht, Mensch zu sein.

Ich wär’ so gern mein Hund, echt. Nicht mit irgendeinem Hund möchte ich tauschen, sondern präzise mit meinem. Viele Artgenossen, die wir unterwegs treffen, dauern uns beide. Dieses enge Bei-Fuss-Gehen, die resoluten Griffe und Worte, wenn das Tier nicht pariert, die herrschsüchtigen Gesten und Erwartungen, die ein Mensch dem unfreiwilligen Begleiter zumutet, weil ein Hund ja nur ein Tier sei. Und wenn der Vierbeiner es dann auch noch wagt, zu widersprechen, zero tolerance.

Wäre ich mein Hund, ich würde mich für mehr Mitspracherechte meiner Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Wäre das getan, wüsste ich genau, womit ich den Rest des Tages ausfüllen muss: Nicht nur mit Schlafen und Fressen, so einfach gestrickt sind Hunde nicht. Mindestens so wichtig sind das Schnuppern und Riechen.

Denn alles riecht, und vor allem riecht Regen, von dem augenblicklich reichlich vorhanden ist. Regen im Wald duftet anders als Regen auf Strassenpflaster. Und wenn es ins grosse Wasser regnet, in den See, dann ist das nochmals eine ganz andere Sache. Intensität pur, der Höhepunkt jedes Regengenusses. Ein Spaziergang im Regen macht mindesten so glücklich wie das teuerste Hundefutter. Die Welt ist eine einzige Parfümerie.

Mein Hund hat mich gelehrt, bei Regen nach Düften zu schnuppern. Was bringe ich ihm eigentlich bei? Was an Wichtigem, jenseits von regelkonformem Verhalten? Viel ist es im Grund wohl nicht. Man muss als Hund ein grosszügiges Wesen sein, um dem Menschen nicht übel zu nehmen, dass er als Vorbild wenig taugt.