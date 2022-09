Todesfall Alain Tanner, der Vater des Autorenfilms, ist tot Der Schweizer Regisseur Alain Tanner hat die hiesige Filmbranche international bekannt gemacht. Nun ist er im Alter von 92 Jahren verstorben.

Alain Tanner, hier in Locarno 2010, ist verstorben. Keystone

Alain Tanner, geboren am 6. Dezember 1929 in Genf, studierte in der Calvinstadt Wirtschaftswissenschaften. Später arbeitete er in Grossbritannien und Frankreich. In den 1960-Jahren kehrte er dann in die Schweiz zurück.

Mit Spielfilmen wie «La Salamandre» (1971), «Le Milieu du Monde» (1974), «Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000» (1976), «Messidor» (1979), «Les Années Lumière» (1981) oder «Dans la ville blanche» (1983) hat Tanner grosse Filme als Regisseur hervorgebracht. Er gilt als «Vater des Schweizer Autorenfilms». Seinen letzten Film «Paul s’en va» drehte er 2004. Danach befand er, dass er genug für die Schweizer Kultur und das Kino gekämpft.

Bereits für seinen allerersten Spielfilm, «Charles mort ou vif» (1969) gewann Tanner den Goldenen Leoparden beim Filmfestival von Locarno. Weitere Auszeichnungen erhielt er in der Folge in Venedig, Cannes und sogar in den USA.

Nun ist Alain Tanner am Sonntagmorgen im Alter von knapp 93 Jahren verstorben. (chm)