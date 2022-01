Todesfall Französischer Modeschöpfer Thierry Mugler mit 73 Jahren gestorben Mit seiner eigenen Marke prägte er in den 80er Jahren die Modewelt, kreierte auch Parfüms und kleidete bis zuletzt Stars ein. Nun ist Thierry Mugler überraschend gestorben.

Der französische Modeschöpfer Thierry Mugler ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben, hiess es in einer Mitteilung auf seiner Facebook-Seite. Das bestätigte auch sein Agent Jean-Baptiste Rougeot der Nachrichtenagentur AFP. Sein Tod sei unerwartet gekommen, er habe kommende Woche Kooperationen bekannt geben wollen. Mugler gehörte zu den grossen französischen Modeschöpfern wie Yves Saint Laurent oder Jean Paul Gaultier.

Der Modedesigner hatte in den 1970er Jahren seine Marke gegründet und hatte vor allem in den 80er Jahren die Mode stark beeinflusst. Mugler arbeitete auch als Regisseur, Autor und Designer, unter anderem für den Cirque du Soleil. Auch Stars wie Beyoncé, Lady Gaga und David Bowie trugen seine Kleider. Mugler hatte auch Erfolg mit Parfüms. Im vergangenen Jahr war er in Deutschland auch als Gastjuror der Castingshow «Germany’s Next Topmodel» zu sehen. Geboren worden war er im Dezember 1948 in Strassburg.

5 Bilder 5 Bilder

In den sozialen Netzwerken meldeten sich viele Stars und ehemalige Wegbegleiter zu Wort: «Ich werde dich vermissen, Thierry Mugler, das war eine wundervolle Zeit in unseren Leben», schrieb Souldiva Diana Ross auf Twitter. Dazu postete die Musikerin ein Foto von den beiden aus jungen Jahren.

Modefotograf Mario Testino postete fünf gebrochene Herzen unter die Mitteilung zu seinem Tod auf Instagram. Auch Frankreichs Pop-Ikone Carla Bruni, «Topmodel»-Moderatorin Heidi Klum und US-Model Gigi Hadid kommentierten den Post. Georgia May Jagger, die Tochter von Mick Jagger, schrieb: «Ich kann nicht glauben, dass das wahr ist». (dpa)