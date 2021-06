Klassik Luzerner Sinfonieorchester bietet Trouvaillen und neuartige Klavierfestivals In seiner ersten Saison dirigiert der neue Chefdirigent Michael Sanderling nicht nur Glamourkonzerte. In Familienkonzerten, Gemeinschaftsprojekten mit der Musikhochschule und sinfonischen Klavierfestivals zeigt er ein überraschend breites Engagement in Luzern.

Chefdirigent Michael Sanderling im Orchesterhaus im Südpol.

Eveline Beerkircher

Der neue Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters ab der kommenden Saison, Michael Sanderling, gab am Dienstag erstmals Einblick in seine erste Saison 2021/22. Sanderling ist auch wegen Corona bereits vor einem Jahr mit seiner Familie in die Region Luzern gezogen. «Ich war von der Pandemie betroffen wie andere auch», sagt er: «Hier konnte ich den gewonnenen Freiraum nutzen, um in Gesprächen unter anderem mit Intendant Numa Bischof die erste Saison vorzubereiten.»

Ein besonderes Engagement bestätigen auch die umfangreichen Aktivitäten, für die er rund 14 Wochen in Luzern tätig sein wird – mehr, als das bei Chefdirigenten in der Regel der Fall ist. So leitet Sanderling selbstverständlich grossformatige Werke von Bruckner, Brahms, Dvorak oder Schostakowitsch (vgl. separaten Artikel) oder das prestigeträchtige Gastspiel im Musikverein Wien (3. Dezember). Er moderiert aber auch Konzerte für Familien im Orchesterhaus (17. April und 19. Juni) und dirigiert am Festival Szenenwechsel das Gemeinschaftskonzert mit der Jungen Philharmonie Zentralschweiz (27. Januar). Dass dabei neben Fazil Says «Mesopotamia Symphony» eine Sinfonie von Szymanowski auf dem Programm steht, ist wie Joachim Raffs Cellokonzert im Muttertagskonzert (8. Mai) eine von vielen Trouvaillen im Saisonprogramm.

Klavierfestivals mit Sinfonik und Kammermusik

Sanderling dirigiert auch die Orchesterkonzerte im neuen Klavierfestival unter dem Titel «Le Piano Symphonique» (9./10. Februar). Es umfasst sinfonische und pianistische Werke von Brahms und reichert die beiden Abo-Konzerte mit hochkarätiger Kammermusik in dieser Woche an. Unter demselben Titel wird auch das Saint-Saëns-Festival (mit allen Klavierkonzerten, 10./11. November) nachgeholt.

Damit steht diese Saison im Zeichen eines qualitativen Wachstums, vor allem was die grösseren Besetzungen anbelangt. Damit die Entwicklung zum Grosssinfonischen, die Sanderling auch eng im Zusammenhang mit dem KKL sieht, nachhaltig weitergeführt werden kann, brauche es eine massvolle Orchestervergrösserung, wie sie Bischof langfristig auf seiner Agenda hat. (mat)