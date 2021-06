Klassische Musik Sol Gabetta: Überraschungsgast in Zug Die Cellistin Sol Gabetta beendet die Saison im Theater Casino Zug.

Spielt Chopin, Britten und Piazzolla: Cellistin Sol Gabetta. Bild: Julia Wesely

Das «Season-End Concert» im Theater Casino Zug steht mehrfach im Zeichen von Corona. So dürfen die jungen Talente der «LGT Young Soloists» kurzfristig nicht aus England einreisen, weil das Land aufgrund einer neuen Virusvariante wieder strengere Regelungen eingeführt hat. Dass in derart kurzer Zeit für dieses Schlusskonzert ein so prominenter Ersatz wie die Cellistin Sol Gabetta gefunden wurde, dürfte wiederum mit den noch immer gelichteten Terminkalendern selbst der Stars zusammenhängen.

Quasi ein Festivalkonzert ist das nicht nur wegen der zurzeit gefragtesten Cellistin, sondern auch wegen ihres Begleiters am Flügel, dem französischen Pianisten Bertrand Chamayou.

Und gemeinsam spielen sie ein Programm, das viele Register zieht. Das reicht vom Seelenschmelz in Chopins Cello-Sonate über die vom Auftraggeber Mstislaw Rostropowitsch inspirierte Expressivität in der Sonate von Benjamin Britten bis zur virtuosen Leidenschaft in Astor Piazzollas «Le Gran Tango» für Cello und Klavier.

Ebenfalls mit Corona, nämlich mit der kurzfristigen Ansetzung des Konzerts zusammenhängen dürfte die Tatsache, dass es dafür überhaupt noch Karten gibt.