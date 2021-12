Unsere Top Ten 2021 Jazz: John Coltrane, Pharoah Sanders und die neue Spiritualität Die 31-jährige Emma-Jean Thackray ist der neue Star der Londoner Szene. Party und Spiritualität sind bei ihr keine Gegensätze. Mit «Yellow» hat sie unser Jazzalbum des Jahres geliefert.

Emma-Jean Thackray: Die Supernova des britischen Jazz.

In Krisenzeiten wächst das Bedürfnis nach Spiritualität. Es ist deshalb kein Zufall, dass viele Musikerinnen und Musiker die spirituelle Dimension in ihrer Musik suchen und pflegen. Sie knüpfen dabei an den Spiritual Jazz von Übervater John Coltrane und seinem epochalen Werk «A Love Supreme» an. Kein Zufall ist es auch, dass Coltranes Live-Aufnahme von 1965 in Seattle gerade jetzt ausgegraben wurde. Kein Zufall ist es weiter, dass junge Musiker und Musikerinnen die Nähe zum inzwischen 81-jährigen Saxofonisten Pharoah Sanders suchen, der wie kein anderer das spirituelle Erbe von Coltrane weitergeführt hat. Die spannendste Musik des Jahres 2021 ist denn auch dort entstanden, wo das Spirituelle mit aktuellen, oft tanzbaren Musikstilen kombiniert wurde. Wie bei Emma-Jean Thackray, Sons of Kemet, Nubiyan Twist, Brandee Younger und Alfa Mist.

Bei Schweizer Jazzmusikerinnen und Jazzmusikern ist das spirituelle Bedürfnis weniger ausgeprägt. Verstecken müssen sich die Sängerin Lea Maria Fries, das Kali Trio und Florian Weiss’ Voodoism aber gar nicht.

1. Emma-Jean Thackray: Yellow

2.Nubyan Twist: Freedom Fables

3. Lea Maria Fries 22° Halo Light At An Angle

4. Kali Trio: Loom

5. Pharoah Sanders, Floating Points & The London Symphony Orchestra: Promises

6. Brandee Younger: Somewhere Different

7. Sons Of Kemet: Black To The Future

8. Alpha Mist: Bring Backs

9. John Coltrane: A Love Supreme. Live In Seattle

10. Florian Weiss’ Woodoism: Alternate Reality