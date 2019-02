Unvergessen: «Je t’aime … moi non plus» Früher zensiert, heute im Frühstücksprogramm. Der Song «Je t’aime … moi non plus» von Serge Gainsbourg und Jane Birkin war vor fünfzig Jahren ein Skandal, der vielen die Schamröte ins Gesicht trieb. Hans Graber

Skandalsong: Jane Birkin und Serge Gainsbourg.

Serge Gainsbourg, trinkfester Starkraucher, hatte sein Chanson 1967 zunächst mit seiner Verflossenen aufgenommen. Brigitte Bardot. Doch BB bekam kalte Füsse, weil sie inzwischen mit Gunter Sachs verhei­ratet war. Ein Glücksfall, denn besser ist jene Version, die Serge im Februar 1969 mit seiner neuen Flamme einspielte, der wunderhübschen Jane Birkin. Die 22-Jährige flüsterte, hauchte und stöhnte mehr, als dass sie sang, in feinen hohen Tönen. Genial.

«Je t’aime … moi non plus» wurde schnell zur Begleitmusik für schmachtende Schwärmereien und schlüpfrige Träume. So also hört sich «Liebemachen» an. An Abschlussabenden von Klassenlagern war das Lied unvermeidlich, und es befeuerte samstägliche Kellerpartys, damals seltsamerweise «Fez» genannt. Auch anderweitig sorgte der Song für heisse Köpfe. Einige Radiostationen, darunter natürlich Radio Vatikan, weigerten sich, die «Orgasmus-Platte» abzuspielen. So weit ging unser one and only Radio Beromünster nicht, blendete dafür das Lied jeweils vor dem Kulminationspunkt («… maintenant viens …») sanft aus. Eine Art Coitus interruptus.

Sackgeld für Heimliches

Uns war’s egal. Seine Musik hörte man damals eh auf Radio Luxemburg. Und für das, was einem – manchmal heimlich – gefiel, hat man Sackgeld geopfert

In der lange nicht angerührten Beige habe ich jetzt die Vinylsingle wiedergefunden. Jane auf dem Cover. Die Scheibe, 50 Jahre alt, hat weit weniger Kratzer als vermutet. Möglicherweise war halt doch alles nur halb so wild damals. Missen aber möchte ich auch dieses Halbwilde nicht.