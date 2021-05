Veranstaltungstipps Das läuft in der Zentralschweiz über Pfingsten Konzerte, Aufführungen und Events in der Woche vom 20. bis 26. Mai 2021:

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Barocker Wahnsinn der «Éclats de Folie»

Die Mezzosopranistin Stéphanie D’Oustrac und das Barock-Ensemble Amarillis reisen durch alle Facetten des Wahnsinns.

Von «künftigen Zeiten» und «eitlem Kummer»

Die Kunstkeramik-Konzerte präsentieren Barockmusik von Händel und Geminiani (Gesang: Liv Lange Rohrer).

Solidarische Klänge im Orchesterhaus

Anastasia Kobekina (Violoncello) und Jean-Sélim Abdelmoula (Klavier) spielen Werke von Debussy, Juon und César Franck.

Kammermusikmatinee im Orchesterhaus

Das Vector-Streichquartett kombiniert Beethovens erstes Rasumowsky-Streichquartett mit einem Trio (mit Harfe) von Spohr.

«Brot & Rosen» mit ­Daniel Korber

Der Luzerner Theatermann und Musiker Daniel Korber erforscht mit Mundartliedern die Kleinigkeiten des Alltags und die ganz grossen Zusammenhänge: vom Velofahren bis zur Alieninvasion, vom BWL-Studium bis zum Kompostklo. Nach der Premiere im Herbst kehrt er mit seinem Programm ins Kleintheater zurück.

Ein erstes Musikfestival ­im Freien

Am Freitag Evelyn & Kristina Brunner sowie Helen Maier & The Folks, am Samstag Ambäck und das Fischermanns Orchestra: Mit Urban Green findet am Seetalplatz ein Jazz- und Folk-Festival für 100 Personen statt. Reservationen unter musikwerft@gmail.com.

Anthony Pateras und Jérome Noetinger im Klubkonzert

Eine Mischung aus Konzert und Klanginstallation: In «A Sunset For Walter» spielt Pateras Piano, während Noetinger Mikrofone aufstellt und zwei ReVox-Bandmaschinen bedient.

Hanspeter Müller-Drossaart spielt und erzählt den «Bajass»

Doppelmord im Luzerner Hinterland. Ein Fall für Kriminalkommissar Gauch, in dessen Rolle der Schauspieler im Erzähltheater nach der Milieu- und Gesellschaftsstudie von Flavio Steimann schlüpft.

Olaf Bossi hat den Minimalismus für sich entdeckt

«Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg?», fragt sich der mehrfach ausgezeichnete deutsch-italienische Kabarettist und Komponist Olaf Bossi in «Endlich Minimalist».

Streamingtheater «Mama, wo bist du in mir?»

Komplexes Thema (Männlichkeit), neues Format, ein Schauspieler und ein Musiker: Das Theaterkollektiv Fetter Vetter & Oma Hommage streamt live aus dem Kulturkeller Winkel Luzern. Es werde mehr sein als abgefilmtes Theater, versprechen sie.

Eine Heftvernissage in der Galerie Kriens

Im Rahmen der Ausstellung «Der erste Schnee und mein Hut» lädt Künstlerin Sereina Steinemann am Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr zu einer Heftvernissage ein. Das Heft «Alphabete» mit Zeichnungen Steinemanns kommt frisch aus der Druckerei. Die Künstlerin ist anwesend.

«The Ink of Yu Han» in der Galerie Meile

Kunst aus Peking. Heute eröffnet in der Galerie Meile Luzern die Ausstellung «The Ink of Yu Han» des chinesischen Künstlers Shao Fan. Die Ausstellung präsentiert zum ersten Mal in Europa ausschliesslich Tuschemalereien des Künstlers und zeigt, wie Shao Fan die Kunst der Kalligrafie in Skulptur übersetzt.

Daniel Häller stellt in der Galerie Ductus aus

Am Donnerstag, 20. Mai eröffnet in der Galerie Ductus in Luzern die Ausstellung von Daniel Häller mit dem Titel «Stop me before I paint again». Die Ausstellung dauert bis 27. Juni. Am 13. Juni gibt es Musik-&-Performance-Art mit «Trio Serie».