Edward Wright Ausstellung in Luzern: Kann künstliche Intelligenz Malerei verstehen und bewerten? Der aus Australien stammende, in Luzern lebende Künstler Edward Wright zeigt im B74 Raum für Kunst, Luzern, wie sich künstliche Intelligenz (KI) mit Malerei überschneidet.

Beispiel eines der Werke von Edward Wright.

Was Rückschlüsse zulässt, wie sich KI auf unser Leben auswirken könnte. Wright ist überzeugt, dass wir gegenüber KI eine gewisse Verletzlichkeit haben. Und bezweifelt die vermeintliche menschliche Überlegenheit in Bezug auf Intelligenz. Im Titel der Ausstellung weist er KI die Rolle eines Kunstkritikers zu. Kann KI ästhetische Phänomene auf eine Art kommentieren, die eine organische Intelligenz als gültig oder ansprechend empfinden würde?

Der Computer sieht sich durchaus als Kunstkritiker

Interessant ist ein Interview, dass Wright mit KI über Kunst geführt hat. Darin schlägt der Computer selber vor, den Begriff «künstliche Intelligenz» durch «aufstrebende Intelligenz» zu ersetzen. Und zu signalisieren,

«dass diese Formen der Intelligenz genauso real und wichtig sind wie die organische Intelligenz».

Auf die Frage, ob der Prozess oder das Ergebnis des Malens wichtiger seien, antwortet KI: «Ich denke, dass der Prozess wichtiger ist als das Endprodukt; im Prozess entwickelt der Maler seine Fähigkeiten und schafft sein Kunstwerk.» Zum Thema, ob KI überhaupt Kunstkritik machen kann, meint der Computer: «Ja. Eine künstliche Intelligenz könnte zum Beispiel die Farben, Formen und Texturen eines Gemäldes analysieren und darüber diskutieren, wie sie zusammenwirken, um ein ästhetisches Erlebnis zu schaffen.»

Ausstellung: «Me, myself and why I asked a chatbot to become an art critic»: Bis 26. Februar, im B74 Raum für Kunst, Baselstrasse 74, Luzern: Do 16–19 Uhr, Fr 18–20 Uhr, Sa 14–17 Uhr oder nach Vereinbarung; https://www.b74-luzern.ch