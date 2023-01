Hochschule Luzern - Musik «Szenenwechsel»-Festival: Vielstimmig wie die Musikstadt Luzern Der «Szenenwechsel» ist mehr als eine Leistungsschau der Musikhochschule Luzern: Das Festival ist mit seinem Thema und Konzerten von der Klassik über den Jazz bis zur Volksmusik überraschend aktuell.

Gespür für Sounds über nordische Archaik hinaus: Der Norweger Marius Neset ist Solist der HSLU Big Band.

Das Festival «Szenenwechsel» der Musikhochschule ist zwar «primär eine Leistungsschau der Hochschule», sagt deren Direktor Valentin Gloor. Aber diese wird «ergänzt zum Festival mit Projekten zum jeweiligen Thema, in denen Gastmusikerinnen und -musiker mit unseren Studierenden zusammenarbeiten.»

Mit dem jeweils gewählten Thema war der Szenenwechsel in den letzten Ausgaben topaktuell. 2021 leistete das Festival coronabedingt mit hybriden Onlineformaten Pionierarbeit. Letztes Jahr wurden erstmals die Räume des Gebäudes der Musikhochschule bespielt und damit die Rückkehr zum Live-Erlebnis gefeiert. Das diesjährige Thema «Stimmen» passt nun perfekt zur aktuellen Debatte um die «Musikstadt Luzern». Die Abteilungen der Musikhochschule und die Festival-Beiträge aus den Bereichen Klassik, Jazz und Volksmusik widerspiegeln quasi deren «Vielstimmigkeit» – dieses Jahr bis hin zu Musiktheater und zu zeitgenössischer Improvisation zu Bildern.

Big Band mit Solisten, Sinfonie-Orchester in Grossformation

«Vielstimmigkeit lässt sich in der Musik besonders sinnlich erleben – im Solo, im Dialog, in Harmonie oder auch in Disharmonie», begründet Gloor die Wahl des Themas. Zugespitzt zur Polarität zwischen Solisten und Kollektiv wird das im Eröffnungskonzert. Unter dem Titel «A different kind of nordic voice 1» steht die Big Band der Hochschule mit dem Norweger Marius Neset, einem der eigenwilligsten Saxofonisten der jungen Generation, und dem schwedischen Schlagzeuger Anton Eger auf der Bühne. Zusammen werden sie für lyrischen Saxofon-Sound und groovende Klangexplosionen sorgen (Freitag, 27. Januar, 20.00, Luzerner Saal, KKL).

Sinfonische Grossbesetzung: Das Gemeinschaftskonzert des Luzerner Sinfonieorchesters und der Jungen Philharmonie Zentralschweiz (im Bild in einen Auftritt vor Corona) wird erstmals von Michael Sanderling geleitet. Pius Amrein (Luzerner Zeitung

In der Folgewoche verbinden sich im gemeinsamen Sinfoniekonzert «°stimm°e°n» jene der Jungen Philharmonie Zentralschweiz und des Luzerner Sinfonieorchesters. Chefdirigent Michael Sanderling dirigiert die Grossformation in Dmitri Schostakowitschs Kammersinfonie op. 110a und der ­ersten Sinfonie von Johannes Brahms (Donnerstag, 2. Februar, 19.30 Uhr, Konzertsaal, KKL).

Musiktheater-Tweets, Volksmusik und Improvisation

Die Räume der Musikhochschule selber werden am Freitag, 3. Februar, in vier Konzerten bespielt. Den Anfang macht das Musiktheater: Christoph Willibald Glucks Oper «Orfeo ed Euridice» wird in einem neuen Format dargeboten: verkürzt auf «Tweets» von Nymphen, Furien und Liebenden aus der Unterwelt und instrumental reduziert auf eine Begleitung der Chöre und Solisten mit Saxofonquartett (17 Uhr, Konzertsaal Salquin).

Freie Improvisation mit nordischer Volksmusik mischen Studierende mit der norwegischen Musikerin, Komponistin und Autorin Benedicte Maurseth, die auf ihrer Hardangerfiedel die Grenzen zwischen verschiedenen Genres erkundet (18 Uhr, Club Knox). Das Studio für zeitgenössische Musik widmet sich im Programm «sort of voce» der menschlichen Stimme als dem ältesten Instrument schlechthin und führt sie auf ihren Ursprung zurück (19.30 Uhr, Blackbox Kosmos). Wie zu einer «Musikstadt» auch die bildende Kunst gehören kann, zeigen die «Bilderstimmen», mit denen Improvisationsensembles Klangpartituren des Luzerner Künstlers Otto Heigold vertonen (21 Uhr, Foyer).

Kulturelle Aneignung und Musik zum Mitfiebern ab vier Jahren

Topaktuell beginnt auch der letzte Festivaltag (Samstag, 4. Februar, Musikhochschule). Da diskutieren Experten (vier Männer, eine Frau), inwiefern sich in der globalen musikalischen Vielstimmigkeit eine kulturelle Aneignung ereignet, die Machtstrukturen reproduziert (mit traditioneller Musik aus Afghanistan; 14.30 Uhr, Bibliothek).

Mit Michael Endes «Tranquilla Trampeltreu» laden Holzbläser des Luzerner Sinfonieorchesters und Studierende des Studiengangs Musik und Bewegung Menschen ab vier Jahren zum Mitfiebern ein (17 Uhr, Blackbox Kosmos). Mitfiebern kann man auch, wenn sich zum Abschluss ein Streichquartett nach Haydns «Sonnenaufgang» in die Leidenschaften von Leoš Janáčeks «Kreutzersonate» stürzt (19.30 Uhr, Konzertsaal Salquin).