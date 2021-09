Volksmusik Peter Hinnen: Der verschollene Jodelkönig wird 80 Er war ein internationaler Megastar, gefragt in Europa, den USA und Japan. Doch dann ist der virtuoseste Jodler der Welt abgetaucht. Zu seinem 80. Geburtstag haben wir ihn fast wieder aufgespürt.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Peter Hinnen mit dem englischen Gaststar Alma Cogan, einer Freundin von Paul McCartney, in der deutschen Musiksendung «Musik aus Studio». Bild: Getty

Peter Hinnen? «Nein, leider haben wir keinen Kontakt mehr zu ihm», sagt ­Jodlerin Melanie Oesch, die mit Hinnens «Ku-Ku Jodel» 2008 ihren grössten Hit landete. Der ehemalige Rumpelstilz-Gitarrist Schifer Schafer, der mit Hinnen 1975 den «Nudel Jodel» verrockte, ist ebenso ratlos wie Monika Kälin vom Prix Walo.

Immerhin führt eine Spur nach Uetendorf bei Thun. Doch auf der Gemeindeverwaltung weiss man nichts von einem Jodelkönig mit Namen Peter Hinnen. Selbst Alex Eugster, der jahrelang mit ihm zusammengearbeitet hatte, kann nicht weiterhelfen. «Wir haben uns vor einiger Zeit aus den Augen verloren», sagt er. Der Jodelkönig scheint vom Erdboden verschluckt.

youtube

Peter Hinnen ist am 19. September vor 80 Jahren in Zürich geboren und kann auf eine einzigartige Karriere zurückblicken. Mit dem Song «Ro- Ro- Ro- Ro- Robinson» wurde Peterli 1952 ein gefeierter Kinderstar und spielte zwei Jahre später im Schlagerfilm «Die Grosse Star-Parade» an der Seite des deutschen Schlagerstars Conny Fro­boess («Pack die Badehose ein»).

Den internationalen Durchbruch schaffte Hinnen nach dem Stimmbruch, als er mit 20 im Zürcher Folkloretempel «Kindli» von Jack Paar, dem Pionier der US-Talkshows, entdeckt wurde. Mit Judy Garland trat er darauf in der US-Show auf und jodelte sich in die Herzen des amerikanischen Publikums. Der Song «Auf meiner Ranch bin ich König» wurde zum Hit, und es folgten fünfzehn weitere Top-10-Hits, darunter «7000 Rinder».

youtube

«Er war zu jener Zeit einer der erfolgreichsten Sänger im deutschsprachigen Raum und auf Augenhöhe mit Stars wie Vico Torriani, Peter Alexander und Caterina Valente. Eine Tour folgte der anderen, zum Beispiel mit Les Sauterelles hinter dem Eisernen Vorhang in die Tschechoslowakei oder nach Japan, wo er ein halbes Jahr unterwegs war.

1966 folgte der Bruch: «Ich konnte den Erfolg nicht verkraften. Um diese Erlebnisse auch psychologisch gut zu verarbeiten, war ich einfach zu unreif», sagte er dazu später, «nach der Japan-Tournee hatte ich die Nase voll vom Showgeschäft, obwohl das eine fantastisch schöne Zeit war.» Um das berühmteste Wunderkind der Schweiz wurde es still.

youtube

Un-«ächt» und geächtet von der Schweizer Volksmusikmafia

Peter Hinnen war ein Pionier. Er sang volkstümlichen Schlager, als es das Genre noch gar nicht gab. Als Swiss Cowboy wirbelte er die Hierarchie des amerikanischen Country Yodeling durcheinander und jodelte so unerreicht virtuos, dass selbst der Schweizer Jodelzunft die Ohren wackelten: Er war der Beste. Vor allem Volksmusikpapst Wysel Gyr und den mächtigen Volksmusikverbänden war der Super-Jodler ein Dorn im Auge.

Die selbst ernannten Hüter des Schweizerischen hatten sich schon immer gegen jegliche Abweichung des vermeintlich «Ächten» und «Wahren» gewehrt. Sie wurde als «fremdfötzelig» geächtet. Eine Weiterentwicklung der Volksmusik wurde damit behindert. Hinnens Art zu jodeln wurde erst recht nicht goutiert. Er wurde als Jodelschänder gebrandmarkt.

youtube

Hinnen liess sich nicht beirren. «Ich kann in meiner Arbeit nicht Rücksicht auf individuelle Jodelansichten nehmen, sondern muss meine eigene Art entwickeln» sagte er 1976 der «Schweizer Illustrierten» trotzig und wagte sich abermals auf neues Terrain.

Den «Nudel Jodel», den er in den 60er-Jahren mit dem Trio Eugster schon einmal aufgenommen hatte, drehte er im Sinusstudio in Bern durch den Effektwolf und kreierte mit dem damaligen Rumpelstilz-Gitarristen Schifer Schafer einen rockig-funkigen Mix aus Ethno und Techno, der seiner Zeit weit voraus war. Sein damaliges Album «Jodel Feeling» war so unkonventionell, dass ihm seine einstige Klientel nicht folgen mochte.

youtube

Weltrekord: 22 Töne in einer Sekunde

Einen letzten Karriereanlauf nahm Peter Hinnen in den 1990er-Jahren mit dem Produzenten Jakob Baumgartner («Grüezi Musik») und dem Musiker Carlo Brunner. In der Country-Hauptstadt Nashville/Tennessee nahm er noch einmal Lieder im Countrystil auf, zu Hause in der Schweiz ein volks­tüm­liches Album mit Carlo Brunner und der Ländlerkappelle Res Schmid.

Der Jodler mit der schnellsten Zunge beteiligte sich mit dem Lied «Weltrekord Jodel» (Text Charles Lewinsky) an der Vorausscheidung des Grand Prix der Volksmusik und brach den Weltrekord im Schnelljodeln. Die 22 Töne in einer Sekunde trugen dem Wunderjodler 1992 einen Eintrag ins «Guinness-Buch der Rekorde» ein, der erst in diesem Frühling von der niederbayrischen Jodlerin Uschi Bauer getoppt wurde.

youtube

Hinnen stand sich immer wieder selbst im Weg

Der Jodelkönig war wieder in den ­Medien präsent und kam auch wieder in die Fernsehsendungen. «Doch irgendwann haben wir uns verkracht, und es ging nicht mehr. Er war ein schwieriger Mensch. Psychisch labil und depressiv veranlagt», sagt Baumgartner. Worum es beim Streit gegangen ist, weiss der 71-jährige Produzent nicht mehr.

Doch für ihn ist Peter Hinnen immer noch der weltbeste Jodler, weshalb er grundsätzlich gern wieder mit ihm arbeiten würde. «Ich habe mir tatsächlich überlegt, zum 80. Geburtstag des Jodelkönigs einen neuen Anlauf zu nehmen», sagt er. Kontaktdaten zu Hinnen hat aber auch Baumgartner nicht mehr.

youtube

Ein alter Weggefährte ist auch Sepp Trütsch. Der Sänger und Moderator hat Hinnen vor bald zehn Jahren zum letzten Mal getroffen. Aber Auftritte soll er schon damals keine mehr gehabt haben. Trütsch würdigt Hinnens Leistung als Sänger, Jodler und Pionier, doch gemäss dem Volksmusikkenner konnte er in der Schweiz nicht mehr Fuss fassen.

Seine Art sei nicht mehr gefragt gewesen. Immer wieder habe er Neues ­probiert und es damit mit seiner Fangemeinde verdorben. Der einstige Jodelkönig habe darunter gelitten, dass die Wertschätzung in seiner Heimat kleiner war als im Ausland.

Dass sein Status, den er sich in Europa, in den USA und Japan erarbeitet hatte, in der Schweiz nicht geschätzt wurde. «Das konnte er nur schwer akzeptieren und führte sich entsprechend auf», sagt Trütsch.

youtube

Peter Hinnen hat Höhen und Tiefen des Showbusiness erlebt. Dazu stellte er sich immer wieder selbst ein Bein. Sein schwieriger Charakter stand ihm in seiner Karriere im Weg. Deshalb kam es im Laufe seiner Karriere immer ­wieder zu Brüchen. «Für die Medien war er ein ganz schwieriger Kunde. Ein sturer Bock.

Zum Geburtstag im Berner Inselspital

In TV-Sendungen hat er sich quergestellt und liess sich kaum ­etwas sagen. Das habe ich am eigenen Leib erlebt», sagt Trütsch. Mit seinem Verhalten habe er sich selbst aus den Sendungen gekippt und wurde zur Persona non grata erklärt. «Die Fernsehmacher wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er ist von der Szene für verschollen erklärt worden», sagt Trütsch.

Eine heisse Spur führt zurück nach Uetendorf, zu Roland Eberhart, dem Sänger der Schlagercombo Calimeros. Er ist zuvorkommend und weiss, dass Peter Hinnen im Nachbardorf Blumenstein mit seiner Frau Rosmarie lebt. «Ich habe noch diese Woche mit ihm telefoniert», sagte Eberhart, «Peter ist aber leider zu einer Untersuchung im Spital.»

Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, man wisse aber noch nicht, wie lange er bleiben müsse. Er könne zurzeit leider keine Interviews geben und brauche seine Ruhe. Peter Hinnen bleibt vorerst verschollen.