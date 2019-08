Video Bei Semino Rossi hoben die Schlagerfans schier ab Das 20. Volksschlager auf dem Zofinger Heitere war ausverkauft. Für die Spinner gab’s eine Überraschung. Roger Rüegger

Man hat gewusst, dass es heiter werden würde. Dies sagten die Wetterfrösche ja so vorher. Entsprechend bereitwillig liess sich das Publikum bereits am frühen Abend mitreissen. Die «Stubete Gäng» hatte als Anheizer leichtes Spiel. Mit «Achtung, fertig, los»-Musik gaben sie ab 18.30 Uhr den Tarif an.

Der dritte Tag des Heitere-Festivals in Zofingen war mit 8000 Fans der bisher erfolgreichste, Tendenz steigend. Denn auch das Wochenende ist ausverkauft. Und es gab etwas zu feiern. Das Volksschlager wurde zum 20. Mal durchgeführt. Was anderes als Sonnenschein sollte denn angesagt sein? Michelle Ryser als zweite Interpretin musste nicht allzulang arbeiten, bis das Publikum, das auf dem ganzen Platz dicht an dicht stand, sich hüpfend, klatschend und singend mit einbrachte. Wobei bereits Lieder wie «Dert äne am Bärgli» und ein «Pippi Langstrumpf»-Medley ausreichten, um die Leute jubeln zu machen.

Sascha Ruefers Duett mit Florian Ast

Was aber erwartet das Publikum denn eigentlich vom Volksschlager? Monika Blum aus Dagmersellen hat ihre Favoriten. «Die jungen Zillertaler und Matthias Reim. Auch die Schlager­piloten sind gut», sagt sie und steigt während des Gesprächs auf die Festbank und hüpft – eben zu den Schlagerpiloten und singt «Lass uns fliegen...».

Derweil ihr Mann Dieter am Boden bleibt und Informationen über seine und ihre Volksschlagergeschichte liefert. «Wir sind immer dabei. Seit Beginn. Monika war schon vor 21 Jahren da, aber damals gab’s noch kein Volksschlager, also kam sie nach einer halben Stunde wieder nach Hause», scherzt er. Seine Antwort lautete aber übersetzt eigentlich so: «Darf ich jetzt auch auf die Bank und mitfeiern»? Danke Dieter, wir sehen uns in einem Jahr.

Einen Musiker, den die beiden übrigens nicht soooo sehr mögen, ist der Argentinier Semino Rossi. «Der ist mir zu schnulzig», sagt Monika. Die Gelegenheit, sich von dieser Aussage zu überzeugen, oder eben nicht, gab es rund eine halbe Stunde später. Es zeigte sich allerdings, dass die Luzerner ziemlich allein mit ihrer Meinung dastehen.

Denn als Moderator Sascha Ruefer Rossi ansagte, kreischten zahllose Frauen – vielleicht auch einige Männer – lauthals und begleiteten den Latino durch sein erstes Stück «Dich gibt’s nur einmal für mich». Man darf sagen, dass Semino Rossi mit seinen zwei Sängerinnen eine überzeugende Vorstellung ablieferte. Insbesondere zu spanischen Liedern hoben die Leute schier ab.

«Bitte singen Sie mit», forderte er die Fans bei der Zugabe «Rot sind die Rosen» auf, was völlig überflüssig war. Der Hinterste und Letzte auf dem Platz, ganz sicher auch die Dagmerseller, machten tobend mit. Das Meer aus schwenkenden Armen ergab ein tolles Bild in der Dämmerung. Danach erinnerte Sascha Ruefer an seinen ersten Einsatz am Volksschlager. «Vor 15 Jahren sang ich ‹Sex›, wer weiss es noch?» Kurze Pause, dann stellte er einen Über­raschungsgast vor: «Ich sagte ihm: Komm einmal auf den Heitere, die drehen durch, die spinnen...» Daraufhin erschien Florian Ast – und Ruefer behielt recht. Die Heitere-Besucher spürten sich nicht mehr, als Ast und Rufer im Duo «s-eeeee-e-e-ex vom Morge bis am Abe» johlten. Happy Birthday, Volksschlager. Ein gelungenes Fest.