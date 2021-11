Theater «Was bleibt» erzählt von Hoffnung, Rückschlägen und dem inneren Dialog Was bleibt vom Leben, wenn das Schicksal zuschlägt? Mit dieser Frage setzt sich die Theatergruppe «Zell:stoff» auseinander.

Überzeugendes Ensemble: Patric Gehrig, Julia Schmidt, Annina Walt und Ingo Ospelt (von rechts).

Bild: Ingo Höhn/PD

Vier Menschen stehen auf der Bühne der ehemaligen Bell-Maschinenfabrik. Die kahlen Räumlichkeiten verleihen einen Hauch von Anonymität. Zum einzigen Mobiliar gehören ein Tisch, ein Stuhl und ein Wasserspender. Die Zeiger der Wanduhr sind auf zwölf Uhr mittags stehen geblieben. Oder ist es Mitternacht an diesem Ort jenseits der Zeit? Das ist das Setting von «Was bleibt» der Theatergruppe «Zell:stoff». Das vom Luzerner Kleintheater koproduzierte Stück feierte am vergangenen Freitag Premiere auf dem Krienser Bell-Areal.

Die vier Figuren, von zwei Frauen und zwei Männern dargestellt, scheinen einander zum ersten Mal zu begegnen. Etwas deutet aber darauf hin, dass sie miteinander verbunden sind. «Sie alle kommen mir bekannt vor», sagt die älteste Figur zu den anderen dreien. Kreuzten sich ihre Wege schon einmal? Etwa auf dem Flughafen, wo sie beruflich unterwegs waren, sind oder sein wollen? Nein, das ist es nicht. Aber wo hätten sie sich sonst treffen können?

«Was bleibt» beginnt mit einer Begegnung von scheinbar fremden Menschen, die nach einer Erklärung dafür suchen, was sie zusammengebracht hat. Warum treffen sie heute Abend aufeinander? Vergeblich suchen sie in ihrer Umgebung nach Hinweisen, wie dieses Rätsel aufzuschlüsseln sei. Die Lösung liegt in ihren Erinnerungen.

Gänsehaut und Spannung bis zum Schluss

Man bekommt Gänsehaut, wenn zwei der Figuren von ihrem Fahrradunfall in der Vergangenheit erzählen. Keine der beiden hatte Licht. Der Autofahrer hat sie nicht gesehen. Sie wurden durch die Luft geschleudert. Ihre Habseligkeiten lagen über die Strasse verteilt. Beide machten eine ähnliche Erfahrung, sogar ihre Narben sehen identisch aus.

Noch geheimnisvoller wird es, wenn die anderen zwei Figuren (beide von Männern gespielt!) über die Geburt ihrer Tochter reden. Die Wehen seien unerträglich gewesen und beide hätten nach der Entbindung Heisshunger auf Spaghetti gehabt. Die Atmosphäre verdichtet sich fast greifbar und die Ähnlichkeiten unter den Figuren nehmen zu. Das Stück hält die Spannung bis zum Schluss aufrecht, wenn sich die einzelnen Elemente endlich zusammenfügen.

Szene aus «Was bleibt» mit der durch die TV-Serie «Frieden» einem breitem Publikum bekannt gewordene Annina Walt. Bild: Ingo Höhn/PD

Der Solothurner Theaterautorin Maria Ursprung ist es gelungen, den dialogischen Charakter menschlicher Gedanken im Text einzufangen. Wir sind eins, aber doch viele. Wie wäre es, wenn wir uns selber in verschiedenen Lebensabschnitten begegnen würden? Die Fragen, die auf der Bühne gestellt werden, dürften vielen bekannt vorkommen. Waren unsere Lebensentscheidungen richtig? Hätten wir anders handeln können?

Noch tieferer Blick ins eigene Innere

Trotz der rauen Atmosphäre des Aufführungsortes – die ehemalige Bell-Fabrik befindet sich selbst in einer Übergangsphase zur neuen Nutzung – hat die Theatergruppe unter der Regie von Sophie Stierle ein visuell reiches und gleichzeitig intimes Stück geschaffen. Das liegt zum einen am Videodesign von Robi Voigt, der uns einmal in das Walddickicht unserer Gedanken führt und andernorts die Anzahl der Figuren auf der Bühne vervielfacht. Zum anderen trägt die Lokalität selbst dazu bei: Die Glaswände, die den Hintergrund für die Bühne bilden, laden dazu ein, noch tiefer in uns hinein zu blicken. Selbst die Kostüme von Saskya Germann sprechen ihre eigene Farbsprache: Deren Geheimnis wird während der Aufführung gelüftet.

Obschon in den Pressematerialien der Inszenierung betont wird, dass sich «Was bleibt» mit dem Tod auseinandersetzt, so erzählt das Stück natürlich mehr über das Leben, seine Hürden und Widerstände. Und das auf spannende, eindringliche und überzeugende Art und Weise.