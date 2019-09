Von Meisterkursen zur Festival Academy Der Luzerner Musikforscher David Koch zeigt in einer Studie auf, wie die traditionellen Meisterkurse nach 60 Jahren abgelöst wurden. Fritz Schaub

Enrico Mainardi mit seinen Kursteilnehmenden im Konservatorium Dreilinden in Luzern - vermutlich Mitte der 1960er-Jahre.Bild: Ernst W. Saxer/Archiv Lucerne Festival

«Meisterkurse in Luzern» lautet der Publikationstitel von David Koch in der Reihe «Luzern im Wandel der Zeiten». Die Studie verfügt über einen breiten Fokus, denn man kann die Meisterkurse nicht isoliert betrachten, sondern nur im Kontext mit den Internationalen Musikfestwochen Luzern IMF (heute Lucerne Festival) und dem Konservatorium. Dem Luzerner Stadtrat Walter Strebi, der als Mitglied des Organisationskomitees der IMF 1942 das Konservatorium und ein Jahr später die Meisterkurse (im Patrizierhaus «Himmelrich») gründete, war von Anfang an klar, dass es nicht genügte, alljährlich weltberühmte Orchester und Dirigenten nach Luzern zu holen. Ihm schwebte sogar vor, dass mit der Zeit die ganze Bevölkerung mit den Musikfestwochen und den neu gegründeten Institutionen verwachsen sollte.

Damit schuf Strebi die Grundlage für die Entwicklung Luzerns zur Musikstadt von Weltrang. Als der Pianist Andras Schiff 2000 und 2002 zwei Meisterkurse für Interpretation gab, berief er sich bezeichnenderweise, wie Koch schreibt, explizit auf die Anfänge der nach 60 Jahren zu Ende gehenden Ära der Luzerner Meisterkurse. Besonders für den ersten Teil seiner Untersuchung stieg Koch in die umfangreichen Archive des ehemaligen Konservatoriums auf Dreilinden, um im Rahmen eines Forschungsprojekts der Hochschule die Geschichte der Meisterkurse neu aufzuarbeiten.

Koch hat dabei zwar nicht unbedingt bisher unbekannte Ergebnisse zu Tage gefördert, aber diese in einen höheren Zusammenhang gebracht. So kann man nachvollziehen, wie die Meisterkurse und die Musikfestwochen sich gegenseitig befruchteten und wie sie mit der Zeit immer enger zusammenwuchsen. Weil sich gleichzeitig auch die Meisterkurse und die sich zur Hochschule entwickelnde musikalische Ausbildungsstätte gegenseitig durchdrangen, führte dies dazu, dass die Meisterkurse in der herkömmlichen Form nicht mehr weiter bestehen konnten und die Festival Academy um Pierre Boulez an ihre Stelle trat.

Illustre Namen als Kursleiter

Stellvertretend für alle die illustren Künstler, welche die Meisterkurse leiteten, seien Edwin Fischer (Klavier), Wolfgang Schneiderhan (Violine), Enrico Mainardi (Violoncello) und Franziska Martienssen-Lohmann (Gesang) erwähnt, auf die Koch besonders ausführlich eingeht. Persönlichkeiten wie diese scharten während längerer Zeit junge Nachwuchskünstler um sich. Und typisch für die damalige Zeit: Sie gaben Meisterkurse auch ausserhalb der Festwochen (Schneiderhan sogar das ganze Jahr), traten jeweils auch im Rahmen der Musikfestwochen als Solisten auf und setzten dabei starke künstlerische Akzente. Einige nahmen hier sogar Wohnsitz. Dazu kommt, dass die Meisterkurse, deren Eröffnung praktisch mit dem Beginn der Festwochen zusammenfiel, auch deshalb einen höheren Stellenwert besassen, weil die Zahl der Sinfoniekonzerte anfänglich unter zehn blieb und ausländische Klangkörper erst ab 1957 regelmässig in Luzern erschienen.

Mit der Ausweitung des Festivals und dem Bau des KKL besassen die Meisterkurse nicht mehr dieselbe Ausstrahlung. Zudem wurde mit der Gründung der Universität das Kursangebot innerhalb der Musikhochschule verstärkt. Diese löste nicht nur das Konservatorium auf Dreilinden ab, sondern wird bekanntlich 2020 das neue Arbeits-, Ausbildungs- und Konzertgebäude am Standort Südpol in Kriens beziehen. So war es nur natürlich, dass das Erbe der Meisterkurse in eine ganz der Moderne verpflichtete Academy überführt wurde, zunächst als Academy Preview noch im Konservatorium, dann 2003 als fest installierte Festival Academy um Pierre Boulez und dessen Nachfolger Wolfgang Rihm.

David Koch: Meisterkurse in Luzern. Erschienen in der Reihe «Luzern im Wandel der Zeiten/Heft 18», herausgegeben von der Stadt Luzern.