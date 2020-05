ArtonAir: Vorhang auf für eine neue digitale Bühne Eine Luzerner Agentur bietet Kunstschaffenden die Gelegenheit, auch während des Lockdowns weiter aufzutreten.

Screenshot von ArtonAir, der die Vielfalt des Angebots zeigt. Und mit Gimma, Klara Obermüller oder Martin R. Dean auch bekannte Namen.

Das Coronavirus mag die Kultur zwar stark ausgebremst haben, zum Stillstand ist sie aber nicht gekommen. Dafür sorgt auch eine Vielzahl digitaler Angebote, die innert kürzester Zeit entstanden sind. Dazu gehört auch das Projekt «ArtonAir», welches durch die Zusammenarbeit der Luzerner Agentur Orisono und der Zürcher Agentur HauserundHauser entstanden ist.

Die Plattform bietet Kunstschaffenden aus allen Sparten eine digitale Bühne, in der sie ihr Schaffen zeigen können – auch während des Lockdowns. Der Gedanke, ein solches Projekt zu starten, sei schon lange da gewesen, erzählt Timothy Ross, Mitgründer von Orisono. Man habe aber nie aktiv mit der Planung begonnen. Durch Corona sei das Ganze nun beschleunigt worden, auch viele Aufträge der Agentur verschoben oder ganz gestrichen wurden. Innerhalb einer Woche war die Website fertig, seit dem Start von ArtonAir.tv am 24. März sind rund 60 Livestreams produziert worden. Die Seite wurde von über 10000 Nutzern besucht.

Pro Woche gibt es 10 bis 15 neue Beiträge. Den Anfang machte eine Zentralschweizer Band: Run aus Reiden. Es folgten Tanzeinlagen, Literaturlesungen und DJs, die abends Musik auflegen – alle Kunstformen sind erlaubt. In den nächsten Wochen sollen Comedy- und sogar Kochbeiträge folgen. Der Fokus liegt auf Newcomern bzw. Nachwuchstalenten.

Seit Samstag kann man zum Beispiel die live umgesetzte Debüt-EP des Luzerner Elektronik-Duo Lumae sehen und hören.

«Ab Juni sollen Gagen bezahlt werden»

ArtonAir befindet sich noch in der Pilotphase. Die Künstler bekommen momentan keine aktive Gage, auch die Beteiligten arbeiten unentgeltlich. Die anfallenden Urheberrechtsabgaben werden über Spenden und Fundraising finanziert. Im Juni soll Bilanz gezogen werden: «Ab dann sollen auch bezahlte Angebote auf der Seite erscheinen und Gagen bezahlt werden», sagt Timothy Ross.

Die Fixkosten seien inzwischen zwar gedeckt, aber damit die Seite auch längerfristig überleben kann, muss sie noch um einiges wachsen. «ArtonAir soll auch nach Corona bestehen bleiben. Es ist eine Gelegenheit für Künstler, Ressourcen unter einem Dach zu bündeln», erklärt Ross. Momentan konzentriert man sich zwar nur auf die Deutschschweiz, später sollen aber auch die anderen Sprachgebiete abgedeckt werden. Die bisher weiteste Reise des Produktionsteams führte nach Chur: Dort gab Rapper Gimma während einer Gesprächsrunde Einblicke in die Musikszene.

Interessierte können die Seite kostenlos und ohne Anmeldung nutzen – nur wer spenden will, muss sich registrieren. Wie die bezahlten Inhalte funktionieren werden, ist noch unklar. Ein Abo-Modell sei im Gespräch, aber auch digitale Tickets für die Aufführungen. Solches hätte aber nur den Zweck, die Kosten zu decken. «Realistisch gesehen, wird das Projekt nie profitabel. Aber wir wollen aber zum digitalen Schaufenster Schweizer Kulturschaffens avancieren.» Digitale Lösungen sind in der Kulturszene gerade angesagt. Von Wettrennen oder Konkurrenzkampf will Ross aber nicht sprechen. «Es ist tatsächlich viel Innovation da», sagt er, «aber es ziehen alle am gleichen Strang. Wir befinden uns derzeit ja alle in der gleichen Situation.»

Timothy Ross.