Literatur Zehn erstaunliche Fakten aus der Frühgeschichte des Buches, die Sie noch nie gehört haben Ohne Homer, Alexander dem Grossen und einem speziellen ägyptischen Gras gäbe es weder Zeitungen noch Romane. Das unterhaltsame Buch der spanischen Altphilologin und Autorin Irene Vallejo zeichnet die Erfolgsgeschichte des Buches nach.

Pierre-Auguste Renoir: «Die Leserin», 1875-1876. Bild: Getty Images

Wir wissen es spätestens seit Umberto Ecos Besteller «Der Name der Rose»: Bücher können eine tödliche Gefahr sein und rütteln oft an einer lustfeindlichen Ideologie. Dass die Erfolgs­geschichte des Buchs eng mit der ersten Globalisierung in der Antike verknüpft ist, erzählt die spanische Altphilologin und Autorin Irene Vallejo in ihrem anekdotenreichen, unterhaltsam geschriebenen Buch «Papyrus. Die Geschichte der Welt in Büchern». Stilistisch dem grossen Umberto Eco ebenbürtig, serviert sie uns diese Kulturgeschichte als eine Schatztruhe voller wegweisender, mal skurriler, mal erschreckender Überraschungen.

1 Was hielt Alexander der Grosse im Sterben in der Hand?

Alexander der Grosse eroberte nicht nur riesige Gebiete, seinetwegen las danach die halbe Welt Homers «Ilias». Bild: Museo Archeologico Nazionale

Er hat in nur zehn Jahren den Nahen Osten, Persien und Ägypten erobert und starb 323 v.Chr. mit nur 33 Jahren. In seiner Hand hielt der sterbende Alexander jedoch nicht etwa einen Speer, sondern das Buch, das er lebenslang bei sich trug: Homers «Ilias». Es war der mit Abstand meistgelesene Bestseller der Antike. Mit der «Ilias» lernten die griechischen Kinder lesen, und mit diesem Kriegsbuch von der Eroberung Trojas in der Tasche trug Alexander die griechische Kultur und Kolonisation in die Welt. Es war ein gewaltiger Globalisierungsschub, und fortan las man die «Ilias» auch in Persien und Ägypten. Mit der Gründung der legendären Bibliothek im ägyptischen Alexandria wollte der Eroberer das gesamte Wissen seiner Zeit versammeln. Sie war die erste Bibliothek, die allen offen stand. Ob Alexander wie in Ecos «Der Name der Rose» an einer vergifteten Buchseite starb, ist wohl reine Erfindung. Wahrscheinlich starb er an Malaria.

2 Warum ein Exportverbot zur Erfindung des Pergaments führte

Alexanders Fassung der «Ilias» war gerollt, nicht gebunden. Ihr Material: Papyrus. Gegenüber den vorher verwendeten Tontafeln war das zu langen Schriftrollen geflochtene Gras eine sensationelle Erfindung. Und weil Papyrus nur in Ägypten wuchs, nennt es Irene Vallejo in ihrem Buch das Erdöl der Antike. Denn alle Welt wollte es. Als aber Eumenis II, der König der kleinasiatischen Stadt Pergamon, im 2.Jahrhundert v.Chr. der Bibliothek von Alexandria mit einer eigenen Bibliothek den Rang streitig machen wollte, verhängte der ägyptische König Ptolemaios einen Lieferboykott. Der neidische Eumenis jedoch gab sich nicht geschlagen und liess die alte Technik des Schreibens auf Tierhäuten verbessern. Seither spricht man vom Pergament, das erst noch viel länger haltbar ist. Europäische Bibliotheken sind immer noch voll davon.

3 Der erste Schriftsteller war nicht Homer, sondern eine Frau

Wahrscheinlich sähe die Weltgeschichte anders aus, wäre Alexander statt mit Homers Kriegsepos mit den Hymnen von En-hedu-anna erzogen worden. Die mesopotamische Königstochter lebte von 2286 bis 2251 v.Chr. und war die Erste, die einen Text mit dem eigenen Namen unterschrieb. Ihre Gesänge an ihre göttliche Beschützerin, die 1500 Jahre vor der «Ilias» entstanden, wurden als Versfragmente erst im 20.Jahrhundert wiederentdeckt. Forscher gaben ihr den Beinamen «Shakespeare der sumerischen Literatur.»

4 Wer erfand die tragisch-schöne Liebeslyrik?

Wenn wir schon bei Frauen im Literaturbetrieb sind: Neben den lange Vergessenen gibt es auch noch die Verfemten. Die Berühmteste unter diesen, die um 600 v.Chr. dichtende Sappho, war dem Patriarchat dermassen ein Dorn im Auge, dass Papst Gregor VII. 1073 befahl, alle Exemplare ihrer Gedichte zu verbrennen. Sapphos Bildungs­gemeinschaft mit Frauen auf der Insel Lesbos gab der lesbischen Liebe den Namen. Und wenn Sappho in ihrem berühmtesten Gedicht die Göttin Aphrodite um Trost in ihrem Liebesleid bittet, weil sie ihre Angebetete an einen Mann verliert, liest sich das heute noch herzzerreissend.

5 Waren die ersten Schriftzeichen Inventar oder Poesie?

Aber warum begannen die Menschen überhaupt, Schriftzeichen zu erfinden und zu schreiben? Es dürfte nicht das Bedürfnis nach Liebeslyrik oder mythischen Geschichten gewesen sein. Letztere wurden lange vor allem mündlich weitergegeben. Die Kunst des Schreibens hat gemäss Irene Vallejo eine praktische Ursache, nämlich das Erstellen von Eigentumslisten: «Die Schrift löste ein Problem reicher Leute und Palastverwalter, weil ihnen sonst der Überblick verloren zu gehen drohte.» Deshalb sind die ersten Aufzeichnungen simple Bilder, die einen Rinderschädel, einen Baum, einen Ölkrug oder ein Strichmännchen (Sklave) zeigen.

6 Warum das Auswendiglernen einem das Leben retten konnte

Dass einem das Rezitieren eines Gedichts vor dem Tod bewahrt, wird eher selten vorgekommen sein. Aber was der antike Historiker Plutarch berichtete, ist so schön, dass man es gerne glauben will: Die nach der erfolglosen Belagerung von Syrakus 413 v. Chr. gefangenen griechischen Soldaten wurden als Sklaven in die Bergwerke geschickt. Jenen jedoch, die einen Vers von Euripides auswendig aufsagen konnten, schenkten die lyrikbegeisterten Syrakusaner Leben und Freiheit.

7 Den Bachmannpreis gab es bereits in Alexandria

Die Antike war geprägt von einem militaristischen Wettkampfdenken. Davon blieb auch die Literatur nicht verschont. Entsprechend gross war die Versuchung, sich mit fremden Federn zum Sieg zu mogeln. Um Plagiate zu erkennen, brauchte es einen Gedächtniskünstler. Ein solcher war der Weltreisende Aristophanes von Byzanz, der bei einem Wettlesen in Alexandria mit einem Griff in die Bücherregale eine Menge Scharlatane überführte, die mit Plagiaten Lorbeeren verdienen wollten. Der Legende nach wurde er umgehend zum Bibliothekar ernannt.

8 Ruinieren Bücher unser Gedächtnis?

Der griechische Philosoph Sokrates, der auf dem Markt Leute mit seiner Fragerei belästigte, hat den Google-Effekt vorausgesehen. Wenn man alles googeln kann, braucht man sich nichts mehr zu merken und selbst keine Schlussfolgerungen aus Beobachtungen zu ziehen. Sokrates, der kein Buch hinterlassen hat, sah im Aufkommen von Büchern schon das Gedächtnis und das Selbstdenken wegschrumpfen. Sein Schüler Platon missachtete diesen scharfsichtigen Einwand. Gut so. Nur seinetwegen, der die legendären Dialoge des Philosophen in Büchern verewigte, wissen wir von Sokrates’ Kritik.

9 Europas erste «Nervensäge» war ein Schriftsteller

Diesen Namen sollte man sich merken: Archilochos war der erste bekannte Spötter der Weltliteratur. In seinem kurzen Leben (680–640 v.Chr.) schrieb er sozusagen das realistische Gegenstück zur «Ilias». Denn so etwas hätten die homerischen Helden nie getan: Aus einer mörderischen Schlacht wegrennend sein eigenes Leben retten. Archilochos verspottete den Heldentod, dichtete lieber von Oralsex und schrieb die wahren Worte: «Wir bemühen uns lieber um die Gunst des Lebenden, solange wir leben.» Tragische Ironie: Trotz seiner Spötterei starb der arme Kerl im Krieg, weil er sich sein Leben als Söldner verdienen musste.

10 Die Erfindung des Erzählens als Seelentrost

Irene Vallejo stellt uns noch einen wortverliebten Griechen vor, den man ehren sollte. Antiphon hiess der damals berühmte, heute kaum mehr jemandem bekannte Redner um 400 v.Chr. Dass effektvolle Reden die Zuhörer berühren, erfreuen oder besänftigen können, hatte er erlebt. Wie ein Psychotherapeut nutzte er dieses Wissen und stellte ein Schild vor sein Haus, das er nun als philosophische Praxis führte. Darauf verkündete er, er könne «die Traurigen mit angemessenen Worten trösten.» Dies, indem er die Leidenden zum Sprechen brachte. Was auch zeigt, dass Irene Vallejo die Antike in der Gegenwart wunderbar zum Sprechen bringt.