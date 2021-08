Konzert Lucerne Festival: Wenn das Klavier rast und das Fagott rülpst Yuja Wang hebt am Lucerne Festival Tastenakrobatik auf ein neues Level. Doch für den Gipfel des Wochenendes sorgt Dirigent Barenboim.

Manchmal ist die Musik nicht weit vom Sport entfernt. Auf die Niederlage folgt der Triumph. Strahlend steht der Altmeister Daniel Barenboim und seine Staatskapelle Berlin am Freitag auf der Bühne des KKL. Er geniesst die Standing Ovation, die Bravo-Rufe, den Applaus, der in ein rhythmisches Zugabe-Klatschen mündet. Ein um das andere Mal verbeugt er sich mit seinen Musikern, geniesst diesen Moment. Dies war vor fast zwei Wochen nicht der Fall. Damals spielte der 78-Jährige ein zweites Klavierkonzert von Johannes Brahms zum Vergessen.

Im Temporausch: Dirigent Valery Gergiev und Yuja Wang am Flügel.

Doch diesmal ist alles anders, schenkt Barenboim – jetzt wieder als Dirigent – dem Publikum eine Traumstunde an Musik und Fabulierlust. Dabei ist das Programm ziemlich konventionell, vom Festivalmotto «Verrückt» keine Spur zu finden. Schon die fünfte Sinfonie von Franz Schubert glänzt mit vielen Farben, der Dirigent bringt mit kleinen Bewegungen die Staatskapelle Berlin in die gewünschte Richtung. Das «Andante» entwickelt einen weiten Atem, schafft Raum für Intimität und Andacht. Dann entfesselt die vielgespielte Sinfonie Nr. 3 von Ludwig van Beethoven, die «Eroica», eine ungeheure Kraft und Spannung. Die Tempi werden ausgereizt. Hoch empor rauscht der Klang, gefolgt von verlorenem Tasten. Lebendigkeit und Schmiss leiten über zu Sentimentalität und Nachdenklichkeit. Brillante Orchestergewitter wechseln mit bilderreichen Soli. Glasklar und üppig im Sound. Scharf und weich in der Artikulation. Es ist eine Luststunde für Ohr und Geist.

Die Schwierigkeit mit Strawinsky

Es ist aber auch eine Sinnesschärfung für den weiteren Festivalverlauf. Ein Test, dem sich am Samstag und am Sonntag das Mariinsky Orchestra unter Valery Gergiev stellt. Mit einem Programm, dass sich buchstabengetreu dem Festivalmotto «Verrückt» stellt – im Programm und mit den Ausführenden. Da ist etwa Igor Strawinskys Ballettmusik «Petruschka» (Samstag), eine Burleske über die Welt des Zirkus, seiner Gaukler, Puppenspieler und Possenreisser. Es rülpst das Fagott, wiehert die Flöte oder schwankt betrunken eine Posaune über den Platz. Eine Schwierigkeit ist, dass Strawinsky vieles kantig und in sehr hohen oder tiefen Lagen schrieb. Diese Brüche wollen jedoch auch «cantabile» gesungen sein. Ein Spagat, den das Mariinsky Orchestra nur bedingt hinkriegt. In kleinbesetzten Momenten streichen die Solisten teils schön das Verrückte der Musik heraus. Doch wird zu wenig deutlich gezeichnet. Den Tutti-Stellen fehlt es an klarem Muster und Energie. Erst am Schluss gerät das Gesamtorchester in den nötigen Schwung, spielt auch mal mit etwas «Dreck» im Klang.

Ebenfalls eine Art Zirkus ist dann das Tempo, mit welcher die Pianistin und «Artiste étoile» über die Tasten schneidet. Diesmal ganz im kanariengelben Abendkleid legt Yuja Wang einen unglaublichen Rachmaninow hin. Trotz der Unrast ist die Klanggebung kristallin und gestochen scharf. Es ist ein Konzert aus einem Rausch, ein virtuoses Spektakel – aber auch eine One-Woman-Show.

Orchester kommt fast nicht mit

Einerseits ein Genuss, wie sie mühelos über die Tasten rauscht und vom Klavier aus das Geschehen dominiert. Andererseits kann das Orchester stellenweise kaum mit der Eile der Solistin mithalten. Von einer harmonischen, ja gar dialogischen Beziehung, ist wenig zu spüren. Selbstbewusst und kompromisslos zieht der Star seine Interpretation durch.

Ihr Spiel kann eine gewisse Kühle nicht vermeiden. Zu brillant ist die Fingerakrobatik, zu sehr wird das Stück dem Spektakel untergeordnet. Im «Largo», die grosse Ruheinsel der Komposition, schafft Yuja Wang nur zaghaft die nötige Innerlichkeit. Süffig im Ton unterlegt sie den Satz mit viel Rubato. Schrammt mehrmals den Grat zwischen Intimität und Kitsch. Als Zugabe spielt sie ein ruhiges Arrangement über eine Melodie aus der Oper «Orfeo ed Euridice» von Christoph Willibald Gluck.

Am Sonntagabend bringt das Mariinsky Orchestra unter Valery Gergiev eine wahre Rarität: Alexander Borodins zweite Sinfonie. Borodin, von Haus aus eigentlich Chemiker, wollte eine Musik von nationalem, russischen Charakter schaffen. Zusammen mit den anderen vom «Das mächtige Häuflein» – an diesem Abend erklingt auch die Suite aus der Oper «Das Märchen vom Zaren Saltan» von Nikolai Rimsky-Korsakow – kreierte er eine melodiöse, oft bombastische Musik mit weiten Ebenen und viel Pathos.

Technisch nicht ganz so gefordert wie beim ersten Auftritt spielt das Orchester hier lebendiger, mit Spiellust. Doch in den Tutti bleibt vieles laut und undefiniert. Es fehlt die letzte Raffinesse. Den nachhaltigsten Eindruck hinterlässt am Schluss die zweite Sinfonie von Peter Tschaikowsky, quasi ein Heimspiel für die Musiker.