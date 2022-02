Theater «Der Chor» von Dominik Busch zeigt, was passiert, wenn die Welt still steht vor Schmerz Das Stück «Der Chor» behandelt ein Luzerner Trauma. Die Umsetzung überzeugt, wenn auch nicht restlos.

Hugo Tiedje, Anja Signitzer und Anna Elisabeth Kummrow (v.l.). Weitere Besetzung: Wiebke Kayser, Christian Baumbach. Bild: PD

Der Chor steht unter einem Ring, von dem ein Vorhang aus Gaze herabfällt. Die Männer und Frauen singen leise Laute, ein Halleluja. Das zieht sich einige Minuten hin. Wie aus dem Nichts fällt der Vorhang geräuschvoll zu Boden, und sie stehen von hellem Licht angestrahlt da. Der Schutz ist weg.

Es ist ein sehr schlichter, aber umso effektvoller Einstieg, den die Regisseurin Brit Bartkowiak für ihre Inszenierung von Dominik Buschs Stück «Der Chor» gewählt hat (wir berichteten). Das Publikum fällt an der Premiere von Donnerstagabend zwar nicht in einen Schockzustand, wird aber jäh aus seiner Sorglosigkeit gerissen.

Das Tagebuch der Mutter ist essenziell

Das Schauspiel handelt vom Umgang mit Terror und Gewalt; vom Herbst 2001, als Flugzeuge in die Twin Towers flogen und sie zum Einstürzen brachten. Die ganze Welt stand still. Vierzehn Politikerinnen und Politiker wurden im Zuger Kantonsparlament getötet. Die ganze Schweiz stand still. Im Luzerner Bruchquartier erschoss ein junger Mann die Wohnpartnerin seiner Ex-Freundin. Die Schreckensnachricht ereilte die Mutter der Getöteten in Appenzell, wo 30 Luzernerinnen und Luzerner an einer Chorwoche teilnahmen, darunter auch Theaterautor Dominik Busch. Für sie stand die Welt still.

Wie soll man das durchstehen, allein oder in der Gruppe? Ist es pietätlos, wenn man dennoch auftritt? Hat man überhaupt eine Stimme, um am Abend zu singen?

Spätestens jetzt geht es auch um den Umgang mit Angst und persönlichem Verlust.

Busch stellt die individuellen Gefühle und Meinungen in Extremen dar: Gewalt mit Gewalt bekämpfen oder eben gerade doch auftreten, dem Täter keine Macht über sich geben? Dem Täter das Gesicht verätzen, ihn das Monster bleiben lassen, das er ist, oder mehr über ihn erfahren? Die Erlebnisse der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen lieferten Busch den Boden für seinen Text. Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles bringen das Ringen im Entscheidungsprozess – singen oder nicht singen? – auf die Bühne. Zwischen diesen Extremen findet man als Zuschauerin und Zuschauer schnell zu einer Haltung. Zu solchen Fragen haben sich alle schon Gedanken gemacht. Busch vermag hier nicht zu wirklich neuen Gedankenstössen anzuregen.

Das wichtigste Dokument jedoch ist das Tagebuch der Mutter der Getöteten. Schauspieler Christian Baumbach schiebt einen Hellraumprojektor auf die Bühne und lenkt den Lichtstrahl auf ein rechteckiges Stück Gase, das am schräg herabgelassenen Ring befestigt ist: «Tagebuch der Mutter». Er spricht, während man die handschriftlich gefüllten Seiten mitlesen kann. Ohne das Tagebuch der Mutter würde das Stück nicht funktionieren. Ihre Worte sind es, die Empathie beim Publikum hervorrufen und auch dem Schmerz der anderen Mutter, der des Täters, einen Platz geben. Das widerstrebende Gefühl, Einblick in etwas zu bekommen, was eigentlich nicht für einen bestimmt war, lässt sich dennoch nicht ganz auflösen.

Der Laienchor sorgt für die grössten Emotionen

Im Chor auf der Bühne stehen einige Sängerinnen und Sänger, die damals in Appenzell mit dabei waren. Es ist ein Laienchor, der sich aus Mitgliedern des Händelchors, der Chöre «Not 4 Sale», «Vocal Contact» und Studierenden der PH Luzern zusammensetzt. Der Chor rückt im Laufe des Stücks in den Hintergrund; seine Mitglieder werden zu Statisten mit leicht irritierenden Zimmerpflanzen in den Händen, die als Trauerschmuck und Symbol des Lebens zugleich figurieren, und bekommen erst am Schluss ihren grossen Auftritt. Wie auch der musikalische Leiter Xell.: Die vorletzte Komposition verwebt Gesang und elektronische Musik zu einem dynamischen, tanzbaren Werk.

Der Laienchor von damals erinnert sich auf der Bühne des Luzerner Theaters an die Tage, als der Tod plötzlich zum Greifen nah war. Bild: PD

Es sollte weder Dokumentarfilm noch Therapiestunde werden, wie Dominik Busch im Vorfeld sagte. Die Inszenierung ist weder das eine noch das andere. Tatsächlich kommt sie dem sehr nahe, wie es Xell. für sich formuliert hat: Sie lässt einen daran teilhaben, ohne dass es einen erdrückt in seiner Schwere.

Die erste Assoziation des Musikers war Stille. Das Erlebte lässt sich nicht in Worte fassen: Bis auf das «Halleluja» am Anfang und das «Schlaf ein» am Ende singen sie denn auch keine Worte. Und so sorgt am Schluss der Chor für die grössten unmittelbaren Emotionen.