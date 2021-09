Südpol Luzern Festival-Perfomance «Alkohol» oder: Wenn ein geliebter Mensch zu oft zur Flasche greift Beim interdisziplinären Südpol-Festivals «Eyes On» präsentiert Nina Langensand ein intimes Stück über Alkoholsucht.

Was man mit Sicherheit sagen kann nach rund einer Stunde in der mittleren Halle des Luzerner Südpols: Das Stück «Alkohol» von Nina Langensand und Fabienne Ehrler steht repräsentativ für den interdisziplinären Charakter des Eyes On Festivals. Zweieinhalb Wochen lang bilden die unterschiedlichsten Acts ein breites Panoptikum an Kulturschaffen. Musik, Theater, Performance und bildende Kunst – die Genres sind reich an der Zahl.

Nina Langensand in Aktion im Südpol Luzern. Bild: Claudia Schildknecht

Wenn man zum Beispiel jenen Donnerstagabend nebst dem Besuch von «Alkohol» in dem Kulturzentrum verbracht hatte, konnte man sich davor ein Bild der Arbeit des jungen, hauseigenen Theaterensemble YES machen oder ein Jazz-Konzert im Clubraum anhören gehen.

In den Grauzonen wandelnd

Das Publikum scheint diese breite Palette zu überzeugen. Der Südpol war gut besucht. Langensand zeigte mit Ehrler eine «Arbeit über das Leben mit Alkohol» und damit einen «Abend als Experimentierfeld, als Suchbewegung», wie dem Programmheft zu entnehmen ist. Was man darunter zu verstehen hatte, war nicht ganz klar. Schauspielerin Langensand wandelt gern in den Grauzonen zwischen Performance und Theaterstück, kombiniert Nähe und Konversation in Richtung Publikum mit gesellschaftsrelevanten Themen und durchzieht die Inszenierung auch mit abstrakten Mitteln. «Alkohol» ist ein typisches Beispiel dafür. Langensand behandelt darin das Thema Sucht im engen Familienumfeld. Konkret: Der Mutter, die zuhause mal heimlich, mal weniger heimlich zur Flasche greift und dergestalt das Leben der Kinder nachhaltig prägt.

Das Stück beginnt mit einer Tanzchoreografie. Bild: Claudia Schildknecht

Es beginnt mit einer Tanzchoreografie zum 60er-Jahre-Countryhit «I Never Promised You a Rose Garden». Genau jenes Versprechen eines sorgenfreien Familienidylls hat sich in Langensands Kindheitsbiografie nicht eingestellt. Das Bemerkenswerte: «Alkohol» erzählt aus dem realen Leben der Protagonistin. Und noch spezieller: Neben Langensand und Ehrler stehen zwei weitere Frauen auf der Bühne. Eine davon ist Langensands Mutter, die sich selbst spielt. Das ist mutig und verdient Respekt. In der Folge wechseln sich Langensands Monologe über ihre Erfahrungen und Ängste mit weiteren Tanzeinlagen oder Videoeinspielungen ab. Die Mutter zitiert aus dem Buch einer alkoholsüchtigen Schriftstellerin.

Wie ein Gespräch unter Freunden

Was funktioniert: Das Stück spricht jeden und jede im Publikum an als wäre es ein Gespräch unter Freunden. Derart gefühlvoll nimmt uns Langensand mit auf die Reise. Allgemeine sozialrelevante Themen durch den sehr persönlichen Blickwinkel abzuhandeln, ist immer gewagt. Es legt auch den Verdacht nahe, dass die Schauspielerin hier ein wenig Therapie vor den Augen der Öffentlichkeit betreibt, was Langensand gar nicht in Abrede stellt. Das tut der Dringlichkeit des Stoffes jedoch keinen Abbruch. Bühnenkunst soll berühren, provozieren, nachdenklich machen, für ein Thema sensibilisieren. Das gelingt an diesem Abend, selbst wenn wir den Schauspielenden etwas arg nahe kommen, vielleicht sogar etwas zu nahe.