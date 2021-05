Luzern Ausstellung «Panta rhei» im Hans Erni Museum: Wenn Yoko Ono und Siri Marx und Freud gegenüberstehen Luzerner Studierende befassten sich intensiv mit Hans Ernis Wandbild «Panta rhei». Das Ergebnis zeigt: Das Denken ist auch heute noch im Fluss.

«Die Idee war, das Hauptwerk von Hans Erni mit den Ideen junger Menschen in Kontakt zu bringen», so erklärt einem Heinz Stahlhut, Leiter des Hans-Erni-Museums im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern, am Mittwoch – noch während des Aufbaus der Ausstellung «Panta rhei». Die Ausstellung startet heute. Ihr grosses und spannendes Thema: Wie reagieren Lernende der Fachklasse Grafik des Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrums Luzern auf Hans Ernis (1909–2015) 1978 geschaffenes, farbprächtiges und 40 Meter langes Wandbild mit den Porträts europäischer Denker von der Antike bis heute?

Plakate Luzerner Studierender: Ein Pendant zu Hans Ernis Wandbild von 1978. Links: «Martin Luther King» von Lena Estermann. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5.5. 2021)

Sein Wandbild im Auditorium des Museums betitelte Hans Erni mit «Panta rhei» – «alles fliesst». Die grossen Denker reichen sich hier die Hand: Dem mittelalterlichen Thomas von Aquin folgt irgendwann der barocke Spinoza, dem wiederum bald einmal der aufgeklärte Rousseau, und so fort. Am Anfang und Ende dieser geistigen Elite stehen Vorausdenker und Feuerbringer Prometheus und die «allbeschenkte» Pandora.

Ausschnitt aus Hans Ernis Wandbild von 1978, das viele grosse Denker von der Antike bis in die Neuzeit vereint. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5.5. 2021)

Von der Fähigkeit, Normen zu brechen

Diesem Wandbild stellen nun die Studierenden der Fachklasse Grafik ihre eigene Galerie von Identifikationsfiguren gegenüber – kuratiert von Tobias Klauser und Heinz Stahlhut. Mit Künstlerin Yoko Ono, Urmutter Eva oder der Software Siri ergänzen die Lernenden Ernis eindrückliche Galerie der grossen Denker des Abendlandes. Die 26 Studierenden schufen zu ihrer Figur jeweils ein Plakat und eine achtseitige Zeitung.

26 Studierende entwarfen je ein Plakat und eine achtseitige Zeitung zu ihrer Figur, sei es Yoko Ono oder Siri. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5.5. 2021)

Zusammen mit Hans Ernis Porträts ergibt sich ein spannendes Zusammenspiel von Gedankengut über die Zeiten hinweg. Und, wie Heinz Stahlhut es formuliert:

«Eines haben die vielfältigen Persönlichkeiten gemeinsam – die Fähigkeit, Normen zu brechen und neue Ideen zu entwickeln, an diese zu glauben und sie mit Durchhaltewillen – auch gegen grosse Widerstände – durchzusetzen.»

Normen brechen, neue Ideen entwickeln: Talente, die gerade heute wieder sehr gefragt sind, da sich die Menschheit der Herausforderung einer Pandemie gegenübersieht. Umso mehr ist die Ausstellung «Panta rhei» eine Bereicherung. Gezeigt werden übrigens auch Werke von Hans Erni, die man sonst nicht sieht, wie die Porträts von Bertolt Brecht oder von Lenin.