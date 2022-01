Wissensfestival Das «aha»-Festival für die, die ein bisschen klüger werden wollen Das «aha»-Festival in Luzern ist Wissensvermittlung mit Festivalcharakter. Nach der Absage letztes Jahr beantworten Wissenschaftler, Sachbuchautorinnen, Fachjournalisten oder ganz einfach auch Praktikerinnen wieder diverse Fragen.

Ein paar Fragen weniger. Dafür sorgt das «aha»-Festival. Archivbild

Uns allen brennt die eine oder andere Frage auf der Zunge, aber sie im privaten oder beruflichen Umfeld zu formulieren, bringt nix. Da hat auch niemand eine Antwort drauf, zu wissenschaftlich. In den Medien finden wir sie meist auch nicht. Aber so brennend, dass wir dafür Fachzeitschriften und Sachbücher lesen würden, sind die Fragen nun auch wieder nicht. Wir hätten die Antworten gerne leicht vermittelt, extra für uns Laien.

Hier springt das «aha»-Festival in die Bresche. Das «Festival für Wissen» in Luzern vermittelt in seiner dritten Ausgabe Forschung und Wissenschaft in siebzehn Referaten und Talks – in zwei Tagen, auf vier Bühnen im Südpol. Zwar können wir unsere Fragen nicht selber einbringen – dafür verantwortlich ist für jede Ausgabe des Festivals ein Kuratorium.

Aber, dieses fünfköpfige Kuratorium besteht die Diversitätsprüfung, sprich: Jede und jeder darf sich vertreten fühlen (auch der Zürcher Komiker Patrick «Karpi» Karpiczenko ist dabei). Zudem entspringen viele Fragen dem Zeitgeist und haben somit eine gewisse Dringlichkeit.

Forschung in ­50-Minuten-Häppchen

In Zusammenarbeit mit dem Kuratorium sucht und engagiert die Festivalleitung die geeigneten Referentinnen und Referenten, um die aufgeworfenen Fragen zu beantworten, die da heuer sind:

Wie politisch ist Wissenschaft?

Gibt es erfolgreiche Alternativen zur Demokratie?

Was können wir über Geheimdienste wissen?

Wie geht nachhaltiges Bauen?

Wie lange sind Erinnerungen wahr?

Warum wohnen wir in Wohnungen?

Was für eine Realität kreiert Virtual Reality?

Wie wurden wir zu Konsumentinnen und Konsumenten?

Wie wurden Emotionen zur Handelsware?

Was können wir von Afrika für die Energiewende lernen?

Was ist und kann Quantentechnologie?

Gibt es schon Wasserkriege?

Welche Ziele hat Saudi-Arabien?

Warum ist Palmöl so umstritten?

Wie kontrolliert das Silicon Valley mein Leben?

Wie stabil ist der Balkan?

Warum ist die Liebe so unsicher?

Das Festival bringt internationale und nationale Forscherinnen und Experten nach Luzern, die ihre Forschung in 50-Minuten-Häppchen präsentieren. Auch dieses Jahr hat es ein paar allgemein bekannte Namen darunter wie etwa Michael Hermann, Ute Frevert oder Eva Illouz, aber darum geht es ja eigentlich gerade nicht. Die Referenten seien Wissenschaftler, Sachbuchautorinnen, Fachjournalisten oder ganz einfach auch Praktikerinnen, heisst es von Festivalseite.

Das Publikum wandert ­ von Vortrag zu Vortrag

Das Festival richtet sich an ein wissbegieriges Publikum und vermittelt Wissen in einem «sozialen, niederschwelligen und auch unterhaltsamen Raum», wie die Leitung, Christoph Fellmann und Ana Matijasevic, betont:

«Die enorme Bedeutung von Wissenschaft und Bildung für die Gesellschaft soll unterstrichen werden, der Postfaktizität und Wissenschaftsfeindlichkeit wird mit einem lustvollen und klugen Happening entgegengetreten.»

Das Publikum wandert durch die Säle von Vortrag zu Vortrag, wie etwa an einem Filmfestival von Kino zu Kino. Das ist so spannend, dass selbst Referenten am liebsten den ganzen Parcours mitmachen möchten. In diese Richtung geht jedenfalls ein Statement des serbisch-US-amerikanischen Ökonomen Branko Milanovic, der 2019 zum Thema «Wächst die Ungleichheit, oder nimmt sie ab?» referiert hat.

Das «aha»-Festival organisiert auch Referate und Talks für andere Veranstalterinnen und Veranstalter. Am «Unfrisiert»-Festival des Kleintheaters Luzern (7. bis 13. Februar) präsentiert es drei Referate zum Festivalthema «Sex Sells».