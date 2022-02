Literatur Wie Corona an die verrückte Isolation in der DDR erinnert Jakob Hein erzählt im Roman «Der Hypnotiseur» von innerer Ausreise, einem schrulligen Aussteiger und dessen Fans in einer Landkommune. Damit legt er ganz nebenbei den Roman zur Coronapandemie vor.

Schriftsteller Jakob Hein. Bild: Susanne Schleyer

Dieses Buch kommt gerade recht. Als Geschichts- und Geschichtenschreiber des realsozialistischen Absurdistans hat Jakob Hein sich einen Namen in der Szene gemacht. Herrliche Bücher wie «Mein erstes T-Shirt» (2001) sind dabei entstanden. Um die DDR geht es auch in seinem neuen Text. Hein legt ein wahnwitziges Buch über innere Welten und das Glück der Realitätsflucht vor, mit dem Jakob Hein ganz nebenbei den Roman zur aktuellen Coronakrise abliefert.

Michael, dessen Hauptfigur, wollte Psychologie studieren. Für drei Jahre hat er sich bei der Volksarmee verpflichtet, um zugelassen zu werden. Wegen seines fehlenden Klassenstandpunktes wird er jedoch exmatrikuliert und kehrt zurück in sein Heimatdorf Soldin im Unteren Odertal, an den Arsch der Welt also, wo er den Hof seiner Grossmutter übernimmt.

Bald machen wilde Gerüchte die Runde. Was hat es auf sich mit den ständigen Frauenbesuchen aus Berlin? Hat Michael in dem alten Bauernhaus eine Sekte gegründet? Werden dort Pläne zur Republikflucht geschmiedet? Klar ruft das bald die Stasi auf den Plan.

Der schusselige Michael erfüllt verborgene Wünsche

Mit dem ihm eigenen subtilen Humor, der nie zum Klamauk wird, karikiert Jakob Hein die Verhältnisse und die Mangelwirtschaft in der DDR. Viel muss er dafür nicht tun, war die Realität doch absurd genug. Der neue Roman zielt weniger auf Pointen ab als seine frühen Texte. Ostalgie ist ihm dabei ebenso fremd wie der moralisch erhobene Zeigefinger.

Der schusselige Michael, der einen Hang zur Verwahrlosung hat, findet seine Bestimmung, in dem er Menschen unter Hypnose ihre verborgenen Wünsche erfüllt. Bald ist sein Hof eine Art «Reisebüro für Westreisen». Aus sechs verschiedenen Perspektiven erzählt Hein die Geschichte. Jeder kann seinen Traum leben in dieser seltsamen Kommune und vor der normierten Langeweile des Sozialismus in schöne hypnotische Welten entfliehen, ohne dass er zur Verantwortung gezogen oder gar festgenommen werden kann. Michaels Hof ist damit «ein Paradies, eine Utopie kurz vor Polen, am Ende der Welt, inmitten der grauen und unveränderlich erscheinenden DDR-Realität». Gerade das aber wird ihm zum Verhängnis.

Jakob Heins Roman ist ein wunderbar schrulliges Plädoyer für die Welt des Geistes, das gerade jetzt während der Coronakrise den Nerv trifft. Hat in den vergangenen Monaten nicht so mancher die innere Emigration, die Flucht in die Fantasie angetreten? Das Reisen fast ebenso wenig möglich wie damals in der DDR und die Politik – zunehmend verfallen in einen hektischen Aktionismus.

Jakob Hein: Der Hypnotiseur oder nie so glücklich wie im Reich der Gedanken. Roman. Galiani, 208 S.