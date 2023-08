Luzern Wie durch ein Wunder fallen die Mauern: Teodor Currentzis beschliesst seine Residenz im KKL mit Gustav Mahler Bestechende Mischform von Tournee und Festival: Nachdem die im Februar geplante Durchführung wegen Corona verschoben werden musste, findet die Residenz jetzt tatsächlich statt.

Grosses Chortheater: Der musicAeternam-Chor unter Teodor Currentzis singt Texte von Gefangenen. Bild: Alexandra Muravjeva

Ungläubig staunte man, als vor einem Jahr die Pläne für die Residenz von Teodor Currentzis und seines musicAeterna-Chors und Orchesters in Luzern bekannt wurden. Einer der angesagtesten Dirigenten sollte als Weltpremiere hier ein dreitägiges Festival durchführen, mit Konzerten, Filmen, Gesprächen und Workshops, wie es auch die Festivalstadt Luzern in dieser Dichte noch kaum erlebt hat.

Nachdem die im Februar geplante Durchführung wegen Corona verschoben werden musste, findet die Residenz jetzt tatsächlich statt. Und sie geht auch inhaltlich an Grenzen, indem sie Themen wie Freiheit und Tod zum roten Faden nimmt.

Zurück ins Leben und in die Freiheit

Das begann am Mittwoch im Auditorium mit grossem Kino, Carl Theodor Dreyers «Das Wort» (1955). In einer archaischen dänischen Dorfwelt geraten alle Stufen des religiösen Wahns aneinander – vom Unglaube bis zum «geisteskranken» Johannes, der sich für Jesus hält. Als eine Frau im Kindbett stirbt, wirft Johannes den Dorfbewohnern vor, sie mit scheinheiligen Gebeten in den Himmel zu geleiten statt sie, wie Jesus es tat, ins Leben zurückzurufen. «Wieso ist unter all den Gläubigen kein einziger der glaubt?», dröhnt seine Prophetenstimme durchs Auditorium, bevor er der Toten befiehlt: «Steh auf!»

Dass mit einem Wimpernzucken allmählich das Leben in den engelhaft toten Köper zurückkehrt – daran hätten wir selbst als Zuschauer nicht geglaubt. Und die Frage, ob wir – wie der Arzt im Film – nur noch an Wunder glauben, die uns die Wissenschaft voraussagt, verfolgte uns bis hinein ins anschliessende Konzert.

Da versammelte Currentzis im abgedunkelten Konzertsaal den musicAeterna-Chor im Kreis zu einer Art Artus-Runde. Dass der Dirigent gefangen war im Ring der Sängerinnen und Sänger, passte zur Ausgangslage von Philippe Hersants Choroper «Tristia». Der französische Komponist vertonte Gedichte von Insassen in französischen und sowjetischen Gefängnissen, die von Verzweiflung und Isolation, aber auch vom Glauben an die Freiheit zeugen.

Gemeinschaft und Isolation im Dämmerlicht

Dass keine Texte abgegeben wurden, war zwar unverständlich für ein Festival, das die Auseinandersetzung mit existenziellen Grundfragen ausdrücklich sucht. Aber Hersants Musik bringt solche Befindlichkeiten stilistisch bunt und klar zum Ausdruck. Mal zieht sie sich auf archaische Klänge zurück, die an den «uralten Gott» erinnern, den in Dreyers Film zum Schluss alle über Glaubensgräben hinweg beschwören. Hersant lässt die Gefangenen mit mediterranen Gesängen und als bedrohlicher Kosakenchor aufbegehren oder – zu französischen Texten – in elastischen Klanggeweben entschweben. Zum Ereignis wird die Aufführung durch die lupenrein ziselierte und kernig auftrumpfende Klangkultur von Chor wie Instrumentalsolisten.

Längen dieses «Rituals» (Currentzis) verkürzt eine Choreografie, die den Chor wie in einem Gefängnishof rotieren lässt oder in ganzer Breite auffächert. Im Podium im Panoramafoyer begründete Currentzis, wieso er solch theatrale Elemente einbezieht. Wie in Kirchen vereine das Dämmerlicht Besucher und Aufführende zu einer Gemeinschaft, in der jeder auch für sich allein sein könne.

Die damit angestrebte Aufhebung der Schranken zwischen Publikum und Bühne galt aber nicht im Podium, wo sich Currentzis in der Starrolle sonnte. Hersant und der ehemalige Gulag-Insasse Michail Meylac relativierten zwar unsere durch «innere Mauern» eingeschränkte Freiheit. Aber die schönste Pointe blieb dem charismatischen Dirigenten vorbehalten. Auf die Frage, wieso musicAeterna «Tristia» nicht – wie andere Werke – in Gefängnissen aufführe, sagte er mit bedeutungsschwangerem Bariton, diese Oper sei «for prisoners in life».

Nach der Magie in der Probe Ausschwärmen ins All

Sympathisch nah kam einem der Stardirigent – im T-Shirt – gestern in der Masterclass mit zwei Jungdirigenten. Er liess sie Auszüge aus Gustav Mahlers fünfter Sinfonie dirigieren, mit der er heute Abend die Residenz beschliesst. Aber mit aufschlussreichen Tipps gab er vor allem Einblick in sein eigenes Dirigier-Handwerk. Und verströmte mitten in der Probe pure Magie, wo er einen strahlenden Choral mit beiden Armen weit «nach oben» öffnete, zum Himmel hin wie der Prophet in Dreyers Film.

Dass der Chor auch ohne seinen Propheten absolute Spitzenklasse bietet, bewies er gestern im Luzerner Saal unter der furiosen Leitung von Fedor Lednev. Schon Schostakowitschs Revolutions-«Poeme» steigerten sich vom Flüsterton zu flammender Leidenschaft. Zur Entdeckung wurden Dmitri Smirnows Johannes-Gesänge. Da schichteten sich die Klänge so übereinander und flossen ineinander, dass den menschlichen Stimmen neue Dimensionen zuwuchsen. Man hörte rätselhafte Gesänge aus dem Innern und als sich die Musik am Schluss schwarmhaft nach oben auffächerte, war es, als öffnete sich der nüchterne Luzerner Sall hin zum All.