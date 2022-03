Zentralschweiz Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Mozart ohne Mainstream

Stargeigerin abseits des Mainstream: Carolin Widmann. Bild: Marco Borggreve

Carolin Widmann gibt bei den Cameristi della Scala den Ton an. Die Geigerin Carolin Widmann «rannte» nie einer Mainstream-Karriere hinterher. So profilierte sie sich neben dem Klassiker-Repertoire mit neuer Musik – auch jener ihres Bruders, des Klarinettisten Jörg Widmann – oder spielte Mozart auf Darmsaiten, weil deren «Klangwelt so vieles klar macht». Wie davon das Spiel auf modernen Instrumenten profitiert, zeigt ihr Auftritt mit den Cameristi della Scala: Zwischen Sinfonien von Haydn und Mozart ist sie Solistin in dessen fünftem Violinkonzert. (mat)

Donnerstag, 3. März, 19.30, Konzertsaal, KKL, Luzern; www.kkl-luzern.ch.

Grosses Solo für jungen Hornisten aus Meggen

Heimspiel für den aus Meggen stammenden Hornisten Emanuel Jean-Petit-Matile, Solohornist der Orchester in Weimar und Lübeck: Er spielt das Hornkonzert Nr. 4 Es-Dur, KV 495 von Mozart mit dem Neuen Orchester Zürich, umrahmt von Sinfonien von Haydn und Mozart.

Samstag, 5. März, 19.30, Magdalenenkirche, Meggen

Solidaritätskonzert für ­die Ukraine

Junge Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine, Russland, Weissrussland, Kasachstan, Armenien, Polen, Bulgarien, Ungarn und Tschechien solidarisieren sich im Protest und spielen gemeinsam.

Sonntag, 6. März, 17.00, Kirche St. Karl, Luzern; Kollekte für die «Glückskette»

Höllenlärm aus Monteverdis «L’Orfeo»

Studierende der Musikhochschule Luzern führen Auszüge aus Monteverdis Oper «L’Orfeo» auf. Das schnarrende Orgel-Regal, das der Komponist beim Eintritt in die Unterwelt verlangt, stammt aus der Instrumentensammlung Willisau.

Freitag, 4. März, 19.30, Musikinstrumentensammlung, Willisau

Evelinn Trouble ­mit reiner Frauenband

Auf «Longing Fever» stellt die Musikerin und Produzentin Evelinn Trouble einmal mehr ihre eigenständige Handschrift als Songwriterin unter Beweis. Düster und ernüchternd, aber ebenso lebendig, vielschichtig und reich an Nuancen ist ihr fünftes Album. Der «Tagi» hat es gar zu einem der schönsten des letzten Jahres erkoren. Auf Tour geht die Popsängerin mit einer reinen Frauenband – um Musikerinnen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen.

Samstag, 5. März, 20.30, Mauz, Einsiedeln; Donnerstag, 24. März, 20.30, Schüür, Luzern.

Bougainville - Songs, Französisch und Schweizerdeutsch

Die frauenstarke Innerschweizer Band Bougainville tauft ihr zweites Album «partir & bienvenue»; elf neue Songs, geschrieben und komponiert von Dominique Grütter (Vocal und Gitarre). Das in neuer Besetzung mit Simone Schorro (Perkussion), Lea Moscatelli (Cello), Markus Bircher (Akkordeon), Andrea Isenegger (Leadgitarre). (reg)

Vorpremiere: Samstag, 5. März, 20.00, Pilgerhaus, Maria-Rickenbach (Anmeldung: pilgerhaus@invia.ch); CD-Taufen: Freitag, 18. März, 20.00, Zwischenbühne, Horw/Samstag, 9. April, 20.00, Chäslager Stans.

Filmmusik: Die «Pirates of the Caribbean»-Reihe wird fortgesetzt.

Nach dem ersten Teil folgt nun der zweite: Das City Light Symphony Orchestra spielt Hans Zimmers Filmmusik zu «Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest» von 2006 auf Grossleinwand. Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) hat bei Davy Jones (Bill Nighy), Captain der «Flying Dutchman», noch eine Schuld offen. Bekanntlich steht er sich selbst am nächsten und tut alles, um nicht hundert Jahre lang Mitglied von Jones’ Crew zu werden. (reg)

Freitag (19.30), Samstag (19.30), Sonntag (17.30), 4. bis 6. März, Konzertsaal, KKL, Luzern; www.kkl-luzern.ch.

«Ehrlicher» Rock in der ­Galvanik

Jack Slamer stehen für kraftvollen, ehrlichen Hardrock, der einem «die Zehennägel nach hinten rollt», wie es ein Fan formuliert. Vorher auf der Bühne: die Rockband Basement Saints.

Freitag, 4. März, 21.00, Galvanik, Zug

Soundperformance von ­Julian Sartorius

Der hochkarätige Schlagzeuger, Perkussionist und Komponist Julian Sartorius lädt zur Soundperformance in der Ausstellung «weit» von Anna Margrit Annen.

Samstag, 5. März, 19.00, Kunsthalle Luzern (Bourbaki)

Junges experimentelles ­Jodeltrio

Das Tätsch Trio erkundet in seinem ersten Programm «Ranggä Ruglä Rodä» die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten und Stimmungen des Jodelgesangs.

Sonntags, je 17.00: 6. März, Peterskapelle, Luzern; 13. März, Dorfkapelle, Sarnen

Die Paldauer laden zum ­Frühlingskonzert

Die sechs gestandenen österreichischen Jungs freuen sich, wieder auftreten zu können. Vorhang auf für die «erfolgreichste Schlagerband der Gegenwart».

Sonntag, 6. März, 18.00, Lorzensaal, Cham

Junges Theater über Männlichkeit

Für ihr Performance-Projekt «Mi vida in transito» wurden der Luzerner Savino Caruso und sein argentinischer Künstlerfreund Elvio Avila 2021 mit dem Schweizer Nachwuchspreis Premio für junges Theater und Tanz ausgezeichnet. Darin geht es – im Setting von Avilas Aufenthaltsbewilligung, die im September 2020 auslief – um Themen wie Männlichkeit, Depression und Lebenssinn. Nun folgt die Umsetzung des Projekts für die Bühne. (sw)

Donnerstag, 3. März, 20.00 (weitere Vorstellungen bis Mittwoch, 16. März), Südpol, Luzern/Kriens.

Geschichten um Liebe und Eifersucht

Bei der literarisch-musikalischen Soiree «Pavor Nocturnus – Schreckmümpfeli live» gibt es heiter-schaurige Geschichten um Liebe, Eifersucht und Rache.

Freitag, 4. März, 20.30, Gleis 5, Kulturschiene, Malters

Eine Nixe erlebt Abenteuer im Eismeer

Im Wintermärchen «Di chli Nixe und s’Walross» warten spannende Abenteuer unter und über dem Eismeer – ab fünf Jahren.

Samstag/Sonntag, 5./6. März, je 15.00 (Vorstellungen bis 27. März), Pavillon Tribschenhorn, Luzern

Literaturfrühling im Entlebuch

Die Autorinnen Leta Semadeni aus der Biosphäre Engiadina Val Müstair und Ulrike Draesner aus Leipzig lesen über das Verhältnis des Menschen zur Natur.

Samstag, 5. März, 11.00, Entlebucherhaus, Schüpfheim

Franz Hohler liest aus seinem Gesamtwerk

Einer der bedeutendsten Schweizer Autoren und Kabarettisten kommt nach Beromünster und zitiert aus seinem über Jahrzehnte entstandenen Gesamtwerk.

Mittwoch, 9. März, 20.00, Stiftstheater, Beromünster

Soundperformance mit Julian Sartorius

In der Ausstellung «weit» von Anna Margrit Annen in der Kunsthalle Luzern ist diesen Samstag, 5. März, der Musiker Julian Sartorius (Drums) mit einer Soundperformance zu Gast. Die Performance mit Julian Sartorius startet um 19 Uhr.

Kunsthalle Luzern, am Samstag

Buchvernissage zu «Löwendenkmal 21 im Fokus Kunst»

Vernissage des Buches «Löwendenkmal 21. Das Löwendenkmal Luzern im Fokus aktueller Kunst» ist am Sonntag, 6. März, um 16 Uhr im Hans Erni Museum (Verkehrshaus Luzern). Die Veranstaltung bietet auch die Gelegenheit, die Ausstellung «Thorvaldsens Löwe» an ihrem letzten Tag zu besuchen und mit einer Kurzführung von Kurator Heinz Stahlhut einen Einblick aus erster Hand zu bekommen.

Hans Erni Museum, am Sonntag

Micha Aregger in der Luzerner Kunstgalerie ductus

In der Luzerner Kunstgalerie ductus startet heute die Ausstellung «biomorph» mit Micha Aregger. Bei seinen Objekten orientiert sich Aregger am Wachstum von Pflanzen.Kunstgalerie ductus, bis 1. Mai