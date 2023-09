25 Jahre KKL Luzern Jubiläumswochenende im KKL: Konzerte, Freiluftfest und Technoparty Das KKL feiert sein 25-Jahr-Jubiläum mit über 20 Acts und 12 Freikonzerten auf fünf Bühnen. Auch stilistisch stehen alle Türen offen.

Offenes heisst immer auch volles KKL: Gemeinschaftskonzert beim letzten Jubiläumsanlass im KKL, jenem der Stadtmusik Luzern. Philipp Schmidli (18. Mai 2019)

Alle paar Jahre öffnet das KKL alle Türen und Tore, wenn ein grosser Player wie Lucerne Festival oder das Luzerner Sinfonieorchester Jubiläum feiern. Aber so umfangreich und breit gestreut wie am kommenden Wochenende war das wohl noch nie der Fall. Da nämlich feiert das KKL sein eigenes 25-Jahr-Jubiläum mit einem Programm, das allen etwas bietet: von Talks und Kinderprogrammen über Acts wie Stephan Eicher, Volks-, Blas- und Chormusik bis hin zu Klassik-Highlights.

Damit will das Haus seinen Geburtstag «mit möglichst vielen Menschen feiern und auch Personen im KKL Luzern begrüssen, welche vielleicht noch nie bei uns waren», sagt Larissa Merkel-Tytus, Chief Sales and Marketing Officer des KKL, in der Mitteilung zitiert. Dass das gelingt, ist bereits jetzt schon klar: Von den über zehntausend Tickets, die meist gratis abgegeben werden, sind über 9000 bereits weg, die Konzerte mit Stephan Eicher und des Luzerner Sinfonieorchesters sind ausverkauft.

Stargast Stephan Eicher (ausverkauft). Dominik Wunderli ( 1. Juli 2023)

Luzern Live auf dem Europaplatz, Electro-Club im Luzerner Saal

Deren Veranstaltungen richten sich an Besucher, die regelmässig ins KKL kommen. Das gilt auch für die Big Band der Musikhochschule Luzern, mit der die Blasmusik vertreten ist. Die Bigband eröffnet am Samstag um 11.45 Uhr das Freiluftprogramm auf dem Europaplatz, das mit Schweizer Pop (Estella Benedetti & Band, Caroline Chevin, Run und Marius Baer) einen Luzern-Live-Akzent ins Wochenende einbringt.

Der Abschluss am Samstag auf dem Europaplatz (Riccardo De Gennaro, 19.30) ist zugleich der Auftakt zu einem für das KKL neuen Format, das hier zum Jubiläum Premiere feiert. Es zieht das Verve-Festival in den Luzerner Saal ein und dehnt seinen Electro- und Techno-Rave bis in die lange Nacht hinein (ab 21.00).

Einheimische Formationen und internationale Gäste

Am Sonntag treten auf dem Europaplatz einheimische Formationen auf aus Klassik (Luzerner Kantorei, 10.15; Festival Strings, 15.15) und Volksmusik (Husistein-Musik, 11.15; Julian von Flüe Trio, 13.15). Im Konzertsaal sind am Sonntag internationale Gäste Solisten des Lucerne Festival Orchestra (mit einem Barockprogramm um 11.00) und lässt Suzanne Z’Graggen die Orgel tanzen (13.30). Den Abschluss machen Seven & Rose Ann Dimalanta im Luzerner Saal (19.00).

Ergänzt wird das Programm durch Talks im Auditorium (u. a. mit Jean Nouvel oder Andreas Vollenweider), Kinderprogrammen (Samstag, 14.00: Silberbüx im Auditorium) und Vermittlungsworkshops im Kunstmuseum.