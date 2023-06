Aegeri Concerts Konzertreihe zwischen Luzern und Zürich: Rudolf Buchbinder eröffnet in Unterägeri die zweite Runde Festivals und Konzertreihen abseits der Kulturzentren haben Auftrieb. Beides bedienen dazwischen die Aegeri Concerts, deren zweite Saison jetzt Rudolf Buchbinder eröffnet.

Kammermusikfestivals im Grünen haben insbesondere über die Sommermonate schon seit langem Konjunktur. Nach Klang Meggen reicht der Reigen in den kommenden Wochen vom Seeklang Festival in Hergiswil über die Rigi Musiktage und das Stradivari-Fest in Gersau, begleitet von den Sommerklängen Zug über die ganze Ferienzeit hinweg.

Mit Konzertreihen in Andermatt und Vitznau etablieren sich Klassikkonzerte aber auch zunehmend während der Saison abseits der Zentren. Ein prominentes Beispiel dafür sind die Aegeri Concerts, deren zweite Saison Rudolf Buchbinder eröffnet. Dass ein so bekannter Pianist in der Aegerihalle auftritt, zeigt, dass die Reihe ein Klassikpublikum rund um Zug und bis hin nach Luzern und Zürich anpeilt. Zugleich will sie an diesem niederschwelligen Konzertort auch ein jüngeres, noch nicht auf Klassik abonniertes Publikum ansprechen. Buchbinder tut es mit drei Beethoven-Sonaten rund um die berüchtigte «Waldstein»-Sonate. Die Beschränkung der Konzertdauer auf gut eine Stunde lässt mehr Zeit für das anschliessende Künstlergespräch.

Auf Kenner und Liebhaber ist die Auswahl auch der übrigen Künstler ausgerichtet. Mit Claire Huangci (8. November) und dem Ukrainer Andriy Dragan (24. November) treten Pianisten auf, die en vogue sind. Ein Liederabend «Schöne Fremde» setzt mit der Altistin Ingeborg Danz einen individuellen Akzent (7. September). Mit Esther Abrami kommt eine hippe Geigerin nach Ägeri, die über Social Media auch ein junges Publikum für Klassik begeistert (3. Oktober).