ALbum-Veröffentlichung Neues von Pee Wirz und Roger Vivian alias Piro Tones: Das Premierenalbum ist zwar verspielt, aber dennoch eine verpasste Chance Piro Tones ist das neue Bandprojekt von Pee Wirz (Dada Ante Portas) und Roger Vivian (ex Vivian). Ihr erstes Album «Of Roses, High Hopes And Mold» erscheint ordentlich vielseitig, ist aber zu glatt geraten.

Das mit den sogenannten Super-Groups ist so eine Sache. Es kann enorm spannend und ergiebig sein, wenn sich einzelne Mitglieder unterschiedlicher, erfolgreicher Bands verbinden, um etwas Neues entstehen zu lassen. Nicht selten ist das der Fall, wenn sie jeweils aus Sparten kommen, die eher wenig miteinander zu tun haben. Andererseits besteht die Gefahr, dass man – sofern die Musizierenden aus der gleichen Genre-Ecke kommen – einfach nur die gewohnten Muster vervielfachend reproduziert.

Pee Wirz von Dada Ante Portas und Roger Vivian (von der Band Vivian, die es aber nicht mehr gibt) sind zwei Luzerner Poprock-Urgesteine und haben sich in Piro Tones zu einem solch kleinen Super-Group-Projekt zusammengetan. Einige Singles wie «Follow The Sun» oder «Marvel» wurden schon im Frühling veröffentlicht – nun folgt das ganze Premierenalbum mit zehn Songs und dem Titel «Of Roses, High Hopes And Mold». Das ist für Fans der zwei grundsätzlich eine interessante Nachricht. Doch um es vorwegzunehmen: Piro Tones gehören leider in die zweite der oben genannten Kategorien.

Sammelsurium aus klassischem Pop

Was die beiden Musiker in Coronazeiten in den eigenen vier Wänden und damit im stillen Kämmerlein an frischem Material ausgetüftelt haben, ist ein Sammelsurium klassischen Pops. Die Songstrukturen und -längen sind ganz auf Radiotauglichkeit getrimmt, vieles davon lehnt sich an den Zeitgeist mit elektronischen Einflüssen und einer zuweilen recht lautmalerischen Bombastik. Dagegen ist nichts einzuwenden. Und wie Pee Wirz in einem Artikel in dieser Zeitung von vor einem halben Jahr angekündigt hatte, folgen den ersten Singles nun Songs, die «genretechnisch noch viel breiter aufgestellt sind».

Und tatsächlich, da finden sich Stücke wie «REM», das stark in Richtung Singer-Songwriter geht, oder «Let It Go», das ins Synthie-Art-Pop-Fach gehört oder «The Pain», welches sogar mit Hip-Hop-Elementen ausgestattet ist. Das ist wirklich vielseitig und verspielt, keine Frage. Und die Machart zeugt von Professionalität.

Dennoch liegt über all dem ein Weichzeichner, ein Filter, der die Stücke auf seltsame Weise einander angleicht, egal wie weit weg die Genres vermeintlich voneinander liegen. Denn die Refrains entsprechen sich oft in ihrem eingängigen Pathos. Ähnliches gilt für Übergänge zwischen den Songteilen – sie sind in diesem Fall einfaches Handwerk, welches solide, aber nicht sehr kreativ umgesetzt wird. Und wenn am Schluss eine Ballade wie «Written In The Stars» erklingt, dann mag das Fans von Dada Ante Portas gefallen (man höre «She Cries for Someone Else»), andere finden das wohl eher kitschig.

Konturenlos dahinfliessend

Dieser Sound fliesst ziemlich konturenlos dahin. Die Genre-Vermengungen und mit ihr die entsprechenden, einzeln für sich genommen zuweilen spannenden Passagen, bleiben glatt poliert unter der Mainstream-Glocke stecken. Auch Popmusik mit Anspruch, den Massengeschmack zu treffen, darf ab und zu mal kratzbürstig sein oder aus Gewohntem ausbrechen. «Of Roses, High Hopes And Mold» ist aber viel zu brav geraten. Dabei hätten sich Wirz und Vivian mit diesem Projekt ja gerade mal ein bisschen querstellen und austoben dürfen – es hätte ihnen kaum jemand krumm genommen. Doch das haben sie mit Piro Tones nicht getan. Schade irgendwie. Denn gewisse Ansätze lassen erahnen, dass es eigentlich möglich wäre.

Ob der Piro-Tones-Sound live doch noch etwas kantiger rüberkommt, davon kann man sich übrigens am Freitag, 7. Oktober, in der Luzerner Schüür ein Bild machen.