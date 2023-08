Altdorf Das Festival Alpentöne bietet gleich zehn Uraufführungen Auch die diesjährige Ausgabe von Alpentöne (17. bis 20. August) geht weit über Musik hinaus. Das vielfältige Programm umfasst auch Wissenschaft, Literatur und Film. Und vor allem nicht weniger als zehn Uraufführungen.

Wie immer bietet Alpentöne ein sehr breites Programm, das via www.alpentoene.ch zu sehen ist. Dort gibt es auch Tickets. Zu diesem Programm gehören auch zehn Uraufführungen:

Tieffrequente Schwingungen am eigenen Körper erleben – das ist der Kern der Installation «Seilsender» des Musikforschers Michel Roth. Mit Romed Aschwanden publiziert er nach drei Jahren Forschungsarbeit das Buch «Singende Seile». Eine Doku über das dichte Netz von Kleinseilbahnen, mit Gesprächen, wissenschaftlichen Einordnungen, Fotografien und Höreindrücken vom klanglichen Innenleben der kilometerlangen Trag- und Zugseile. Die Installation bietet die dritte Dimension dazu.

Michel Roth und «Seilsender». Bilder: zvg

Schauspieler und Sprecher Michael Engelhardt bearbeitet das fast 300-jährige Gedicht von Albrecht von Haller, dem Dichter und Universalgelehrten, für eine Inszenierung mit Sprechchor. Das Gedicht gilt als Auslöser des modernen Alpenbooms. Der Umsetzung stellen sich dreissig Mitglieder der Tellspielgesellschaft Altdorf.

Dominik Blum, Valeria Zangger und Dave Gisler. Bild: zvg

Die Bündnerin Valeria Zangger, der Zürcher Dominik Blum und der Urner Dave Gisler erfinden einen neuen Rauschzustand: ganz ohne Droge, allein mit Drums, Orgel und elektrischer Gitarre. Und dies aus dem Fundus von Rockmusik, Pop und eigenen musikalischen Welten.

Die klassische Sängerin Simone Felber zeigt sich tief von der Tradition und Eleganz des Naturjodels fasziniert. Simone Aubert ist in der elektronischen Avantgarde von Post Punk und Dark Wave zu Hause. In Altdorf setzen sie ihre gemeinsame Arbeit fort.

Totschna. Bild: zvg

Totschna präsentiert Lieder aus den Regionen des alpidischen Gebirgsgürtels und zeigt Parallelen und Gegensätze zur alpinen Kultur auf. Mit grosser Spielfreude und Musikalität führt das schweizerisch-russische Quartett in neue Welten. Es fügt scheinbar Fremdes mit Witz und höchster Kunstfertigkeit zusammen.

In dieser Musik-Sprache-Performance setzen Forscher, Erzähler und Musiker Alpen, Bedrohung und Religion (oder ortsgebundene Spiritualität) zueinander ins Verhältnis. Mit neuen Kompositionen von Matthias Arter und Darija Andovska und Fotos von Marco Volken.

La Triada mit Corin Curschellas, Ursina Giger und Astrid Alexandre hat sich dem traditionellen rätoromanischen Liedgut sowie der romanischen Poesie in sämtlichen rätoromanischen Dialekten verschrieben. Zusammen mit Stimmkünstler Bruno Amstad eine Multispektrale Ode an das Wasser: L’Aur Blau!

La Triada und Bruno Amstad. Bild: zvg

Die Kultursender der vier Sprachregionen der SRG präsentieren ein Projektorchester mit jungen Musiktalenten aus allen Regionen der Schweiz. Das Konzert wird auf allen vier Kanälen – rätoromanische, deutsche, italienische und französische Schweiz – zeitversetzt übertragen.

Erik Truffaz. Bild: zvg

Erik Truffaz gilt als einer der grössten europäischen Jazztrompeter. Dass er auch ein begnadeter Alphornvirtuose ist, zeigt er mit den Westschweizer Musikerkollegen in «Alp Dorf Connection».

Zum wiederholten Mal tauschen sich am Festival Volksmusik-Studierende der Hochschule Luzern mit Gleichgesinnten aus anderen Ländern aus – in diesem Jahr mit Studierenden der Hochschule für Musik und Theater München. Zusammen erarbeiten sie Stücke aus ihren Heimatländern: bayrische und Schweizer Volksmusik in einer hybriden Form.