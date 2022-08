Andermatt Music «Goethe Tage Andermatt»: Tenor Mauro Peter korrigiert ein Fehlurteil des Dichters Andermatt Music lanciert ein neues Kleinfestival: Die «Goethe Tage Andermatt» erinnern am 13. und 14. August an die dritte Gotthardreise des Dichters vor 225 Jahren. Höhepunkt ist ein Liedrezital des Luzerner Tenors Mauro Peter.

Von den Salzburger Festspielen in die Konzerthalle Andermatt: Der Luzerner Tenor Mauro Peter. Bild: Manuel Felber

Genau 225 Jahre sind es her, dass Johann Wolfgang von Goethe seine dritte Gotthardreise antrat. Und das Jubiläum macht es möglich, dass er dieses Jahr und künftig jedes Jahr symbolisch wiederkommt. Denn Sasso San Gottardo und Andermatt Music feiern das Jubiläum am Wochenende vom 13. und 14. August mit der ersten Ausgabe der «Goethe Tage Andermatt». Diese umfassen themenbezogene Konzerte, ein Podiumsgespräch sowie eine Führung durch die landesweit erste Dauerausstellung über «Goethe am Gotthard». Diese beleuchtet im Museum Sasso San Gottardo «Höhepunkte seiner Reisen durch die Schweiz».

Mauro Peter singt Goethe-Lieder von Schubert

Höhepunkt der ersten «Goethe Tage Andermatt» ist der international erfolgreiche Luzerner Tenor Mauro Peter. Er hat sich an den Salzburger Festspielen als Tamino für Puccini-Partien empfohlen. In der Konzerthalle Andermatt kehrt er zurück zur intimen Kunstform des Lieds. Begleitet vom Pianisten Joseph Middleton singt er Goethe-Vertonungen, mit denen Schubert viele Gedichte des Dichters erst recht unsterblich gemacht hat. Tickets für den Liederabend am 13. August um 19.30 berechtigen ausserdem zum Besuch der Podiumsdiskussion um 16.30 Uhr.

In dieser spricht Margrit Wyder, Präsidentin der Goethe-Gesellschaft Schweiz, über die dritte Gotthardreise des Dichters. Wyder führt auch am Sonntag, 14. August, 10.30 Uhr, durch besagte Ausstellung «Goethe am Gotthard». Anschliessend spielt hier das Streichquartett der Camerata Uri Streichquartette von Mozart (d-Moll KV421) und Schubert (D96). In der stimmungsvollen Kristallkaverne von Sasso San Gottardo steuert Michael Schwyter schauspielerische Intermezzi bei.

Da dürfte auch Goethes berüchtigtes Fehlurteil über Schuberts Vertonungen seiner Gedichte zur Sprache kommen. Eine Sendung von Schubert mit seinen Vertonungen, darunter so bedeutende wie «Gretchen am Spinnrade», «Erlkönig» oder «Heidenröslein», liess Goethe unkommentiert nach Wien zurücksenden. Austauschen über solche Fragen kann man sich am Schluss der Goethe Tage Andermatt beim Apéro um 12.15 Uhr.