Apero Stephan Eicher, Virginia Woolf und Gläuffig: Das sind die sieben spannendsten Kultur-Tipps dieser Woche Unsere Region bietet jede Woche ein spannendes Kulturprogramm zum Entdecken, Eintauchen, Geniessen. Hier finden Sie unsere sieben ausgewählten Tipps für diese Woche.

Exklusiv für Abonnenten

Stargast Stephan Eicher (ausverkauft). Dominik Wunderli

(1. Juli 2023)

Alle paar Jahre öffnet das KKL alle Türen und Tore, wenn ein grosser Player wie Lucerne Festival oder das Luzerner Sinfonieorchester Jubiläum feiern. Aber so umfangreich und breit gestreut wie am kommenden Wochenende war das wohl noch nie der Fall. Da nämlich feiert das KKL sein eigenes 25-Jahr-Jubiläum mit einem Programm, das allen etwas bietet: von Talks und Kinderprogrammen über Acts wie Stephan Eicher, Volks-, Blas- und Chormusik bis hin zu Klassik-Highlights.

Von den über zehntausend Tickets, die meist gratis abgegeben werden, sind über 9000 bereits weg, die Konzerte mit Stephan Eicher und des Luzerner Sinfonieorchesters sind ausverkauft.

Die Bigband der Musikhochschule Luzern eröffnet am Samstag um 11.45 Uhr das Freiluftprogramm auf dem Europaplatz, das mit Schweizer Pop (Estella Benedetti & Band, Caroline Chevin, Run und Marius Baer) einen Luzern-Live-Akzent ins Wochenende einbringt.

Der Abschluss am Samstag auf dem Europaplatz (Riccardo De Gennaro, 19.30) ist zugleich der Auftakt zu einem für das KKL neuen Format, das hier zum Jubiläum Premiere feiert. Es zieht das Verve-Festival in den Luzerner Saal ein und dehnt seinen Electro- und Techno-Rave bis in die Nacht hinein (ab 21.00).

Die ausführliche Artikelversion, auch über das Programm am Sonntag, finden Sie hier.

Lieber Frau oder lieber Mann? Ein Spiel oder ein Dilemma? Bild: zvg

Das nennt sich Avantgarde: Bereits 1928 versteht die englische Autorin Virginia Woolf (1882-1941) Geschlecht als einen unabgeschlossenen Prozess. In «Orlando – Eine Biographie» hinterfragt Woolf durch einen überraschenden Geschlechterwechsel der Hauptfigur die Binarität der Geschlechter und deren sozialen Konsequenzen. Regisseurin Corinna von Rad begibt sich am Luzerner Theater gemeinsam mit dem grossen MusikSpieler Jürg Kienberger und ihrem Team auf eine Spurensuche nach einem Leben, das nicht sein kann und doch ist. «Orlando» ist eine gemeinsame Produktion der Sparten Schauspiel und Oper am Luzerner Theater. (sh)

Die ausführliche Artikelversion finden Sie hier.

Zwischen Volksmusiktradition und innovativen Ideen: die Ländlerkapelle Gläuffig. Bild: zvg

Die musikalischen Wurzeln von Gläuffig – Mathias Landtwing (Klarinette), Fränggi Gehrig (Akkordeon), Lukas Gernet (Klavier) und Pirmin Huber (Bass) – gründen in der Volksmusik. Der Tradition verpflichtet, und doch immer auf der Suche nach neuen Ebenen, dies verdeutlicht nach «Gesellenwanderung» die neue Platte «Momentum». Sie vereint 15 Jahre Bandgeschichte mit 16 neuen Eigenkompositionen. (reg)

Das Intercity Jazz Orchestra Luzern mit neuer hochkarätiger Konzert-Reihe. Bild: zvg

Die Intercity Jazz Nights starten am Donnerstag, 7. September um 20.15 Uhr in die neue Saison. Bis im Januar findet im Club des Südpols in Kriens monatlich ein Konzert zu einem thematischen Schwerpunkt statt. Zur Eröffnung hält das Intercity Jazz Orchestra Luzern eine «einzigartige Verschmelzung aus Rock und Jazz» parat. Die Affiche «Paranoid Android» verspricht: «Radiohead goes Big Band».

Jazzmusiker wie Brad Mehldau, Chris Potter oder Jamie Cullum hätten Songs der grossartigen britischen Rockband als sogenannte «New Standards» in ihr Repertoire aufgenommen. Diese «auf den Klangkörper einer Big Band übertragen»: Das Radiohead Jazz Project wurde 2010 von James Miley, Patty Darling und Fred Sturm gegründet und versammelte ein internationales Team von Arrangeuren, um die Musik von Radiohead für die Big Band zu adaptierten.

Die folgenden vier Konzerte widmen sich Frank Sinatra («Sinatra at the Sands», 1966, mit Kent Stetler), Bob Brookmeyer (als Arrangeur), der «West Side Story» in einer Jazzinterpretation von Stan Kenton (1961) und bulgarischen Klängen zwischen Tradition und Innovation – zusammen mit den Wladigeroff-Brüdern. (reg/pd)

Luzerner Komponist, Klarinettist und Saxofonist Kaspar Muther. Bild: zvg

1960 begründete er die Ländlerkapelle Heirassa mit, der Luzerner Komponist, Klarinettist und Saxofonist Kaspar Muther (1909–1980). Zu seinen Ehren spielen Willis Wyberkapelle, die Kapelle Carlo Brunner, das Akkordeonduo Claudia Muff und Nils Giger, der Musikverein Hergiswil sowie rund ein Dutzend junge Musikerinnen und Musiker – «Kaspars Klarinettennachwuchs» – auf. Das Gedenkkonzert steht unter dem Patronat der Kaspar-Muther-Stiftung, die den volksmusikalischen Nachwuchs in der Schweiz fördert. (reg)

Die Autorin und Kolumnistin Nina Kunz liest im Kleintheater Luzern aus ihrem aktuellen Buch: «Ich denk, ich denk zu viel». Die «junge Schweizerin und Vielleserin» Nina Kunz hat ein Buch veröffentlicht, das zwischen Tagebuch und Theorie ganz viele Gedanken anstösst. Aus persönlicher Sicht, aber immer interessiert am Gesellschaftlichen, schreibt Nina Kunz über Feminismus und Tattoos, über schmelzende Polkappen und über noch eine schlaflose Nacht mit Instagram, über glühende Smartphones und über das gähnende Internet. (sh)

«Gazing back» ist die siebte Produktion von «Dionysos», nach «ClubxOpera», und handelt von subkulturellen Bewegungen im Feminismus. In Form von Schauspiel, Performance und Tanz beschäftigt sich der 15-köpfige FINTA* only Cast (Frauen, Inter Personen, nichtbinäre Menschen, Trans Menschen und Agender Personen) im Stück mit persönlichen Erlebnissen, die sich verbinden lassen mit patriarchaler Gewalt. Es formt sich der Wunsch, sich aus rigiden Strukturen zu lösen und eigene und kollektive Monstrosität zu erforschen. (sh)

Saadet Türköz. Bild: Zeynep Özkanca/zvg

Christy Doran. Bild: Anne Morgenstern/zvg

Erst spielt der Luzerner Jazzmusiker Christy Doran «Aerosols»Stücke (Sologitarre und Loops). Im zweiten Konzert tritt Saadet Türköz, die «Stimmkünstlerin von Weltrang», zusammen mit Schlagzeuger Julian Sartorius auf: Die Formation «grassblues» verbindet Orient und Okzident. Türköz, die 1961 in Istanbul geborene Sängerin, Improvisations- und Stimmkünstlerin, ist Gewinnerin eines Schweizer Grand Prix Musik 2023. Sie lebt seit über 40 Jahren in der Schweiz und zählt zu den prägnantesten Personen in der freien Musikszene Zürichs. (reg)