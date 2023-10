Apero Von Beethoven in Vitznau bis Karaoke im Luzerner Theater: Das sind die fünf spannendsten Kultur-Tipps dieser Woche Unsere Region bietet jede Woche ein spannendes Kulturprogramm zum Entdecken, Eintauchen, Geniessen. Hier finden Sie unsere fünf ausgewählten Tipps für diese Woche.

Der neue Kammermusiksaal schimmert golden wie sein Vorbild in Wien. Bild: Pius Amrein

(Vitznau, 26. 1. 2023)

Was mit der goldenen Optik an den Gläsernen Saal im Musikverein in Wien erinnert, ist in Tat und Wahrheit der diesen Februar neu eröffnete Kammermusiksaal auf dem Campus Kultur Kunst Kulinarik Vitznau (KKV). Aufsehenerregend waren bisher vor allem die grosse Investition (35 Millionen), die modernste Technik (unter anderem 3000 LED-Lämpchen) und die ausgefeilte Raumakustik (vom niederländischen Akustiker Martijn Vercammen). Doch nun offenbart ein Blick auf den Veranstaltungskalender: Auch das öffentlich zugängliche Konzertprogramm des KKV lohnt einen Seitenblick über den Tellerrand des Stadtluzerner Kulturkuchens. Rund zwei Mal pro Monat wird der Saal mittlerweile bespielt. Von Kabarett (schön&gut, «Aller Tage Abend», 28.10.) über moderne Volksmusik (Julian von Flüe Trio, 02.11.) bis zu Chormusik (Lucerne City Choir, «Winter Echos», 09./10.12.) findet sich etwas für verschiedenste Geschmäcker.

Auch dem Gusto der Klassiknarren ist Sorge getragen. Narren? Sehr wohl, denn was ab Sonntag auf dem Menü steht, ist ein heftiger Brocken: Sämtliche Werke Beethovens für Cello und Klavier unter dem sportlichen Titel «Beethoven Challenge». Teil 1 also am ersten Abend, 8. Oktober. Die Fortsetzung, Teil 2, ist am Sonntag, 29. Oktober zu erleben. Entscheidet man sich, beiden Darbietungen beizuwohnen, kommt man in den Genuss von drei Variationswerken (zum Beispiel über Papagenos Bariton-Arie «Ein Männchen oder Weibchen» aus Mozarts Zauberflöte) und fünf kompletten Sonaten. Bon appétit!

Mehrfacher Preisträger internationaler Cellowettbewerbe – zuletzt ein zweiter Platz an der renommierten Queen Elizabeth Competition in Brüssel – Stipendiat der «Deutsche Stiftung Musikleben Hamburg» und ausgestattet mit einem Cello von Giuseppe Guadagnini, betritt Yibai Chen (22) den Saal mit einem beeindruckenden Rucksack für sein junges Alter. In China aufgewachsen, verbrachte er seine ersten Studienjahre in Berlin und setzte seine Ausbildung dann in Basel fort. Begleitet wird das Cello-Nachwuchstalent von Yang Wu, ebenfalls ursprünglich Chinese, den es bereits in der Kindheit nach Basel verschlagen hat. Nicht nur in Beethovens Sonaten, auch ausserhalb der Musik hat der Pianist keine Begleitrolle inne. Als künstlerischer Leiter der Konzertreihe kuratiert er die vom Verein für Musik und darstellende Kunst Vitznau initiierten Konzerte.

Schreibt farbige und unvorhersehbare Arrangements: John Clayton. Bild: zvg

Lassen Sie sich vom Bild nicht täuschen. Am Sonntagabend stehen (oder sitzen) 19 Leute auf der Bühne im Luzerner Saal: The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra (CHJO) mit den Co-Bandleadern John Clayton (Kontrabass; spielte mit Count Basie u. a.), Jeff Hamilton (Schlagzeug; spielte mit Monty Alexander u. a.) sowie Gastmusikerin Akiko Tsuruga an der Hammondorgel. Gegründet wurde das CHJO 1986 in Los Angeles von John Clayton (71), Jeff Hamilton (70) und Jeff Clayton (2020 verstorben). Ein paar der Originalmitglieder sitzen immer noch in den Stühlen, wie auch andere erfahrene Solisten aus dem L.A.-Umfeld, etwa Rickey Woodard (Saxofon) oder Bill Cunliffe (Piano). Darüber hinaus ist das CHJO bekannt für Zusammenarbeiten mit Diana Krall, John Pizzarelli und insbesondere Charles Aznavour.

Stellen Sie sich ein auf viel Manpower und herausragende Performances unter der treibenden Kraft von Jeff Hamilton, die John Claytons Eigenkompositionen und subtilen, unverwechselbaren Arrangements zum Leuchten bringen. Und die Japanerin Akiko Tsuruga, Meisterin an der «Baby-B3», bringt nochmals eine gehörige Portion Swing mit rein. (reg)

Kapelle Heirassa Revival mit Dani Häusler (Klarinette, Saxofon), Ueli Stump (Klavier), Fredy Reichmuth (Akkordeon) und Sepp Huber (Bass; von rechts). Bild: zvg

Im Nachgang zur Volksmusik-Gala am World Band Festival präsentiert das von Nicolas Senn moderierte «Jodel- & Ländlerkonzert» im KKL einen ähnlichen Querschnitt durch Schweizer Volksmusik. Das gilt einerseits für den Mix aus Ländler-, Blasmusik und Jodel (Jodufroue Willisau und Jodlerduett Ruedi Renggli-Hans Röösli). Es gilt aber auch für das Top-Niveau der Interpreten. Da führt die Kapelle Heirassa Revival um den Klarinettisten Dani Häusler den Innerschweizer Volksmusikstil in die Gegenwart weiter, neben den Kapellen Jost Ribary-René Wicky und Bühler-Fischer wirkt auch die junge Generation mit: Das Instrumental-Trio Hütte-Höckler, das 2022 den SRF-«Nachwuchspreis» gewann. Grossformationen sind die Innerschwiizer Ländler-Stärnstund und die Feldmusik Willisau. (mat)

In acht Lesungen ab dem 7. Oktober bringt Gotthelf-Kenner Rolf Oberhänsli dem interessierten Publikum das Werk «Uli der Pächter» nah. Die Lesungen folgen unter anderem den Themen «Wie Uli mit Menschen rechnet und Gott sucht» oder «Wie viel man an einem Tage gewinnen und wie viel man verlieren kann». Sie finden jeweils von 16 bis 17 Uhr sechs Mal im Gemeindesaal der Matthäuskirche Luzern statt (Bus bis Schwanenplatz) – und zwar am 7., 14., 21. und 28. Oktober sowie am 18. und am 25. November. Zwei Mal ist man hingegen im Myconiushaus in der St-Karli-Str. 49 (Bus 19 bis St. Karli) zu Gast – am 4. und am 11. November. Bei freiem Eintritt gibt es jeweils Kaffee und eine Kollekte. (sh)

Moderiert die« Karaoke Night»: Dragqueen Rachel Harder. Patrick Hürlimann (18. 12. 2021)

Mitsingen erwünscht! Was sonst eher bei Schunkelnummern der Lieblingsoperette vorkommt, wird hier gefördert. Das Luzerner Theater lädt nach dem grossen Erfolg vom letzten Jahr erneut zur «Karaoke Night» ein. Sämtliche Konstellationen und Genres sind willkommen. Zusammen mit den Sängerinnen und Sängern des Opernensembles oder komplett allein, Barockarie oder Pop-Hit, oder doch nur als stilles Mäuschen zum Zuhören; alles ist erlaubt. Moderiert wird der Anlass von der Luzerner Dragqueen Rachel Harder. (dst)