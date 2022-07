Ausstellung Kunst in Luzern auf den Spuren eines legendären Antikriegfilms Im Kunstraum B74 wird derzeit «Path Of Glory» gezeigt. Der Titel nimmt Bezug auf den Filmklassiker von Stanley Kubrick (deutscher Titel «Wege zum Ruhm»). Gezeigt werden Werke von Hansjürg Buchmeier, Charles Moser und Marcel Glanzmann.

Einblick in die Ausstellung «Path Of Glory» im B74 Luzern. Bilder: PD

Im Film spielte Kirk Douglas einen französischen Colonel, der im 1. Weltkrieg den widersinnigen Befehlen seiner Vorgesetzten entgegentritt. Zur Strafe werden drei zufällig ausgewählte Korporale wegen Befehlsverweigerung erschossen.

In der Ausstellung werden die Themen Macht, Herrschaftsstrukturen und Gewalt mit Zeichnungen, einer Videoinstallation und Malereien umkreist. Auch aktuelle Situation mit dem Krieg in der Ukraine war für die ausstellenden Künstler Hansjürg Buchmeier, Charles Moser und Marcel Glanzmann, die alle drei auch in Luzern ihre künstlerische Ausbildung erhielten, Basis für die Ausstellung.

Skelette formieren sich zu Massenparaden

Hansjürg Buchmeiers Zeichnungen, die «Putin Papers», verweisen auf die zynischen Zusammenhänge von Machtmissbrauch und den daraus resultierenden Folgen. Charles Moser zeigt im grossen Raum des B74 eine Videoinstallation. Freudig bewegen sich Skelette zu den Klängen antreibender Marschmusik, zerfallen in ihre anatomischen Einzelteile und fügen sich wieder zusammen, verschmelzen zu Gruppen und kulminieren in Massenaufmärschen, die an Nazi-Paraden erinnern.

Können auch Kunstwerke quasi erobert werden?

Die Malereien von Marcel Glanzmann greifen paraphrasierend auf Kunstwerke früherer Zeiten und Epochen zurück und werfen auch einen ironischen Blick auf deren Kern von Gut und Böse, von Wahr und Falsch.

Die im grossen Raum gezeigten Arbeiten aller drei Künstler greifen mehr oder weniger direkt auf bestehendes Material zurück, das in der subjektiven Aneignung neue Inhalte und Bezüge gewinnt. Ist die Bemächtigung von Ideen und Werken anderer bereits auch eine Eroberung? (pd/are)