Ausstellung 69-jähriger Luzerner zeigt eine Gesamtschau seiner grossartigen Bilder Der Luzerner Künstler Rolf Stocker zeigt in der Galerie Stadthirsch Luzern grossformatige Landschaftsgemälde. Die Ausstellung dauert noch bis zum 28. September.

«Stürmische See» von Rolf Stocker. Bild: zvg

«Es ist eine Gesamtschau meiner besten Werke der letzten Jahre», sagt der 69-jährige Künstler über die Ausstellung, die am Wochenende in der Galerie Stadthirsch gestartet ist und bis zum 30. September dauert. Stocker beschreibt seine Malerei als abstrakte Landschaftsmalerei. Die Farben sind harmonisch vermischt und verwandt, derweil das Licht, das ihn speziell fasziniert, für Spannung sorgt.

«Herbstsonate» von Rolf Stocker. Bild: zvg

Die Bilder sind inspiriert von konkreten Situationen – wie etwa «Frühmorgens am Meer», «Morgennebel über der See» oder «Das Moor». Der Betrachter soll von der Landschaft auf dem Bild gefangen genommen werden und sie erleben. «In einigen meiner Werke, insbesondere den Birkenbildern, werden Farben und Formen wie eine Musikkomposition behandelt, in der Harmonie und Zufriedenheit herrschen.» Sein Ziel sei es, den Betrachtenden Gelassenheit und Ruhe zu vermitteln und sie mit der Landschaft eins werden zu lassen. (are)

«Alpenblick» von Rolf Stocker. Bild: zvg