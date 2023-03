Auszeichnung HSLU-Film am «Schweizer Filmpreis» zum besten Abschlussfilm gekürt Der Dokumentarfilm «Ours» der Lausannerin Morgane Frund hat am «Schweizer Filmpreis» einen Quartz in der Kategorie Bester Abschlussfilm erhalten.

Grosse Freude bei der Hochschule Luzern: Der Dokumentarfilm «Ours» hat am «Schweizer Filmpreis» einen Quartz in der Kategorie Bester Abschlussfilm erhalten. Der Film von Morgane Frund aus Lausanne ist 2022 als Abschlussarbeit im Bachelor Video der HSLU entstanden, wie die HSLU in der Medienmitteilung schreibt.

Der Dokumentarfilm handelt von einem Schweizer Amateurfilmer, der in der Wildnis Russlands und Alaskas jahrelang Bären gefilmt hat. Auf der Suche nach einer Person, die aus dem Material einen Film schneidet, kommt er mit Morgane Frund in Kontakt, die sich dann entscheidet, das Projekt zu ihrer Bachelorarbeit zu machen.

Doch beim Digitalisieren des Archivs bemerkte Frund, dass auf den Bändern nicht nur Bären zu sehen sind, sondern auch Frauen, die ohne deren Wissen gefilmt wurden. Frund beschloss, das Projekt in eine andere Richtung zu lenken und konfrontierte den Amateurfilmer mit den heimlich gedrehten Aufnahmen. Zwischen den beiden entspinnt sich eine Diskussion um die Macht des Blicks und seiner voyeuristischen Gewalt.

Die Lausanner Filmemacherin Morgane Frund (links) und ihr Protagonist im Gespräch. Bild: HSLU

«Ours» hat bereits eine erfolgreiche Festivalkarriere hinter sich: Seine Premiere feierte er im November 2022 an den Winterthurer Kurzfilmtagen, wo er ebenfalls einen Preis gewann. Im Februar 2023 lief er im Kurzfilmwettbewerb der Berlinale in Deutschland. (tos)