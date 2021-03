Festival Das B-Sides 2021 soll stattfinden: Kleiner, anders und länger Das Festival auf dem Sonnenberg ist auf 16. bis 19. Juni geplant: Nun ist das Programm bekannt gegeben worden. Es sind viele Acts darunter, die bereits letztes Jahr hätten auftreten sollen.

Peter Kernel werden am B-Sides ihre fünfzehnjährige Bandgeschichte feiern. Bilder: PD

Noch weiss niemand, was in den kommenden Monaten wirklich stattfinden kann. Die Verantwortlichen des B-Sides-Festivals präsentieren ihr Programm daher «mit sanfter Vorfreude». Geplant sind über vier Tage total 15 Konzerte sowie ein Familien- und Rahmenprogramm. Pro Tag sollen in drei Sektoren 900 Eintritte gewährt werden, dies aus bekannten Sicherheitsgründen. Sollten es die Bestimmungen im Juni zulassen, werden die Sektoren laut den Verantwortlichen wohl aufgehoben.

Kush K, Blind Butcher und zweimal doppeltes Drum

Kush K

Am Festival auftreten sollen viele Bands und Künstler, die bereits vor einem Jahr vorgesehen waren. Kush K etwa, deren Album «Lotophagi» soeben zum «IndieSuisse Album of the Year» gewählt wurde. Gitarrenmusik werden One Sentence.Supervisor, Blind Butcher und Blind Boy de Vita bieten. Peter Kernel werden ihre fünfzehnjährige Bandgeschichte feiern. Ebenfalls in doppelter Schlagzeugbesetzung wird das Trio von Omni Selassi antreten.

Mavi Phoenix.

Die Sparte Sprechgesang vertreten Mavi Phoenix aus Österreich, der Berner Rapper Tommy Vercetti und mit La Gale und KT Gorique auch zwei Rapperinnen aus der Romandie. Mit von der Partie sind Laurin Buser und Fatima Moumouni, die 2019 die deutschsprachigen Team-Meisterschaften im Peotry Slam gewannen. Mit Amami und Bandit Voyage kommen auch zwei zwei Duos aus Genf.

Einleitende Programmreihe bereits ab 13. Mai

Den Festivalauftakt am Mittwoch bestreitet das Projekt «D’jakalo», bei dem sich Profis aus der Kreativszene und Bewohnerinnen und Bewohner aus Luzern mit Migrationshintergrund für musikalische und tänzerische Experimente treffen. Weitere Acts für den Mittwoch werden demnächst verpflichtet.

Das Projekt «D’jakalo».

Im Vorfeld bietet das B-Sides am 13. und 14. Mai gemeinsam mit dem Südpol zwei Konzerte in der Pfarrei Bruder Klaus in Kriens: Zu Gast sind die deutsch-bulgarische Sängerin und Komponistin Lisa Morgenstern mit dem Luzerner Duo Jon Hood sowie der soeben mit dem Artist Award der «Swiss Music Awards» prämierte Trummer.

Lisa Morgenstern und Jon Hood residieren davor im Südpol und erarbeiten eine gemeinsame Show. Vom 21. bis am 24. Mai ist B-Sides zu Gast bei der Klangwelt Toggenburg und präsentiert mit Simone Felber und Simone Aubert (Tout Bleu, Hyperculte) ein weiteres Residenz-Projekt.

Am 29. Mai folgt ein letztes Warm-Up: Gemeinsam mit Radio 3fach wird ein Konzert an der Volière veranstaltet. Das Luzerner Kultur- und Ausbildungsradio begleitet das Festival zudem mit zwei Talks zum Thema Inklusion.

Lisa Morgenstern.

Das Familienprogramm am Samstagnachmittag bietet Auftritte von Triplette, Robot und El Ritschi, einen Klang- und Kunstparcours im Bellpark sowie Workshops von Radio 3fach. Am Mittwochnachmittag gibt es im Bellpark ein Familienprogramm mit Cello Inferno.