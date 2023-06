B-Sides 2023 Das Festival breitet seine Arme aus für den Schweizer Soul-Nachwuchs – ja, den gibt's Zebra Katz natürlich. Mit einer extrovertierten Show, Qualität und Individualität hat der US-Amerikaner als Hauptact am Freitag die Erwartungen mehr als erfüllt. Aber der Abend auf dem Sonnenberg in Kriens stand auch im Zeichen der Soul-Musik. Im Rahmen dessen gab es eine persönliche Entdeckung.

Eine winzig kleine Gewitterzelle entlädt sich über dem Sonnenberg. Wenig später steigert sich das 40-Minuten-Set der Luzerner Film 2 auf der Hauptbühne zum musikalischen Wetterleuchten. Eine Band in klassischer Besetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. Was sie machen, ist aber alles andere als klassisch, «sondern ein aufwühlender Soundtrack im Noise unserer Welt».

Das Gewitter nach dem Gewitter: Die Luzerner Band Film 2. Bild: Fabienne Maier/PD

Es geht gegen Mitternacht, und «Kuschelrock für das lokale Bierzelt» wäre am B-Sides auch absolut fehl am Platz. Die Nacht gehört dem Schrägen, Unerwarteten, Überraschenden. Da gehört es dazu, dass sich Bands, die am Festival spielen, nur schwer in eine Genre-Schublade stecken lassen. Obwohl, an diesem Freitagabend ist das manchmal gar nicht so schwer. Er steht im Zeichen von Black Music, Soul im Besonderen. Und als langjährige Festivalgängerin fragt man sich: Soul, R'n'B, gab es das schon mal am B-Sides?

Soul-Newcomer aus der Schweiz

Transportiert Emotionen durch Soul und R'n'B: Anouchka Gwen, die sonst auch Bass spielt, mit Band. Bild: PD (B-Sides)

In dieser Reinform, wie es die junge Baslerin Anouchka Gwen (Jahrgang 1997), zelebriert, sicher noch nie. Das ist teilweise R'n'B pur, viel mehr als ab Platte. Man hat Freude an dieser jungen Band, zu der auch zwei Backgroundsängerinnen gehören. Im neuen Song «Affirmations», oder wenn sie über ihre Vorfahren (Ancestors) singt, scheinen ihre kongolesischen Wurzeln auch musikalisch auf.

Für Gesangskapriolen, wie sie im R'n'B üblich sind, ist ihre Stimme noch ein bisschen zu ungeübt. Vielleicht kommt auch ein wenig die Aufgeregtheit auf der grossen Bühne hinzu. Aber sonst transportiert ihre Stimme eine Menge an Emotionen, die sie in ihren Texten verarbeitet, und das Set variiert gekonnt zwischen leiseren und lauteren Momenten.

North Naim hat es einem angetan. In solch jungem Alter macht er eigenständigen Neo-Soul. Bild: Fabienne Maier/PD

Es endet mit einem Reggae-Song. Und als der Sänger, Rapper, Produzent und Multiinstrumentalist North Naim wenig später auf der B-Stage auftritt, steht Anouchka Gwen zuvorderst, um ihren Basler Kollegen zu unterstützen – auf ihrer «Utopia»-Tour hat er die Show für sie eröffnet. Zuerst allein auf der Bühne, zeigen sich ähnliche stimmliche Probleme wie bei Gwen. Es verhält sich ein bisschen wie bei Rapper Mos Def, obwohl North Naim weit besser singt.

Aber dann, mit Keyboard/Bass und Schlagzeug, schleudert der stilvolle Schweiz-Angolaner dem Publikum seine Vision von Neo-Soul entgegen, losgelöst von gängigen Songstrukturen. Ein kleiner D'Angelo, der Gitarre spielt wie Prince, und die mit Verfremdungseffekten bearbeitete Stimme wird zu einem weiteren, jetzt ausdrucksstarken und emotionalen Instrument.

Die dreiköpfige Band kann von 0 auf 100 gehen und einen ganzen Song hindurch auf 100 bleiben. Mit North Naim erreicht auch die Ekstase des Publikums einen ersten Höhepunkt. Auf der B-Stage, bevor der jamaikanisch-amerikanischer Rapper, Produzent und Songwriter Zebra Katz aus Brooklyn nach einem DJ-Intro im schwarzen Römer-Lederoutfit mit schwarzer Vokuhila-Perücke die Hauptbühne und das Publikum innerhalb von ein paar Minuten komplett für sich einnimmt.

Zebra «fucking» Katz

Eine Erscheinung: Ojay Morgan alias Zebra Katz. Bild: Camilo Schwarz/PD

Dieser Zebra (first name) «fucking» (middle name) Katz (last name) ist ein Bühnentier und ein B-Sides-Act par excellence. Er akzentuiert jede Silbe, man versteht jedes Wort, er fokussiert sich auf das Publikum, ja durchdringt es mit seinem Blick – Zebra Katz kommt von der Performancekunst her, und man versteht sehr schnell, wieso Busta Rhymes oder die Gorillaz mit ihm zusammenarbeiten wollten.

Seine Songs sind sexgetränkt, Sex durchzieht seine Show, mit einem Schuss Ballroom. Er gibt sich naughty, die 2-Step-Beats sind dirty und schneidend. Der 36-Jährige ist aber nicht nur der Partyman: «Sex sells, sometimes it even kills / You better watch out or you’ll be taking them pills» rappt der MC in «Sex Sellz». Manchmal ist es eine repetitive Phrase zu einem minimalistischen Bass-Beat («Ima Read»), dann liefert er seine eigene Version von «It’s my Party» von Lesley Gore. Ojay Morgan, wie er mit bürgerlichem Namen heisst, mäandert zwischen Spass und Ernst, Licht und Dunkel. Er ist ein queerer MC, macht aber keinen queeren Rap.

Für das House-Set im zweiten Teil zieht sich Zebra Katz um. Er erscheint im Disco-Glitzer-Kettenhemd mit Haube, die auch das Gesicht verdeckt. Die Outfits mit Verweis auf die europäische Geschichte mögen ebenso etwas mit seiner neuen Heimat Berlin zu tun haben, wie ironische Ballermann-Techno- oder Eurodance-Sequenzen. Die Kettenhaube fliegt weg, und Zebra Katz zeigt sich, wie er ist. Kahlgeschoren, verschwitzt und in seinem Element.

Und nochmals Zebra Katz: Die Performance lässt ihn auch aufs DJ-Pult hinauf- und ins Publikum hinabsteigen. Bild: Fabian Frei/PD

Die Entdeckung des Abends

Am Freitagmorgen war es ein Song von Japanese Breakfast, der der Kollegin in den Ohren nachhallte. Ein Hit, ihr Fazit. Qualität und schräge Individualität machten Zebra Katz zum perfekten B-Sides-Hauptact. Aber am Samstagmorgen ist es die Musik von Miguel und auch Steve Lacy, die einen nicht mehr schlafen lässt. Schon lange nicht mehr gehört, aber North Naim hat sie wachgerufen. Einen Hit konnte man bei ihm (noch) nicht ausmachen, aber der Basler ist ein Riesentalent und die ganz persönliche Entdeckung des Abends. Wie sehr er schon eine Bühnenidentität entwickelt hat, zeigt sich umso mehr, als man ihn im schwarzen Kapuzenpulli, die Gitarre am Rücken, müde von dannen ziehen sieht. Noch vor dem kurzen Regenguss.