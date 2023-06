Bellparknacht plus Kultur in Kriens entdecken: An einer lauschigen Bellparknacht plus, die grösser denn je sein wird Offenes Singen, Streicherklänge des Luzerner Sinfonieorchesters im Bell-Areal oder kostenlose Museumsführungen – am 24. Juni geht es in Kriens kulturell rund.

Bellparknacht plus – das klingt verheissungsvoll. Doch was steckt dahinter? Ganz einfach: An diesem Abend kann das Schaffen der Krienser Kulturszene entdeckt werden, etwa in der Galerie Kriens oder dem Museum im Bellpark. Und das im direkten Austausch mit den Kulturschaffenden.

Mit ihrer Initiative wollen die Kulturschaffenden Alt und Jung ihre Arbeit näherbringen und Antworten geben auf Fragen wie:

Wer arbeitet in dieser Werkstatt und was entsteht dort? Was wird in diesem Museum gezeigt und warum? Welche Menschen beleben das Krienser Kulturangebot? Wo könnte ich sogar selbst mitwirken?

Die Bellparknacht plus bietet am Samstag, 24. Juni, von 17 bis 22 Uhr nicht nur ein reichhaltiges, sondern auch ein kostenloses Programm. Und da alle beteiligten Orte in Gehdistanz liegen, kann hier die Kultur in Kriens mit einem Mal entdeckt werden.

Wie die Veranstalter betonen, wird die sechste Ausgabe der Bellparknacht grösser als die vorherigen sein. Es spannen 2023 zusammen: die Galerie Kriens, das Labor Luzern, das Bell-Areal (Exhibition Lab, Musigturbine, Ateliergemeinschaft BG Bell, Ausstellung der HSLU-Absolventen in Halle E), das Luzerner Sinfonieorchester, die Ateliergemeinschaft Fusilli, der Chor Luzern, die Ateliergemeinschaft Kesselhaus, das Ressort Kind, Jugend und Familie Kriens, die Musikschule Kriens und das Museum im Bellpark.

Das LSO spielt im Bell-Areal

Neu mit dabei ist beispielsweise das Bell-Areal – eine Zwischennutzung des ehemaligen Industriegeländes, das jahrzehntelang von der Maschinenfabrik Bell AG genutzt wurde. Ein Highlight an dieser Stätte: das Luzerner Sinfonieorchester sendet ein Streichquartett, das im Bell-Areal spielt.

Das Ressort Kind, Jugend und Familie Kriens wiederum hat sich einen besonderen Zugang zur Nacht erdacht: mit der App «Actionbound» können Jugendliche interaktiv die Schauplätze der Bellparknacht plus erkunden und müssen dabei ortsspezifische Aufgaben lösen.

Weitere Programmpunkte sind das Konzert des Chors Luzern, das traditionell um 20.30 Uhr im Bellpark stattfindet, oder der offene «Hackspace», organisiert vom Verein Labor Luzern, der Kinder, Jugendliche und Erwachsene einlädt, vom Können der Mitglieder zu profitieren. Die Gemeinschaftswerkstatt Hackspace befindet sich im Atelier Fusilli in der Teiggi an der Degenstrasse 3.

Im Museum im Bellpark wird neben Kuratorenführungen durch die aktuelle Architektur-Ausstellung auch der Fotograf Patrick Blank seinen aktuell ausgestellten Photomat anwerfen. Seine Porträts können erworben werden. Und in der Musigturbine sind die Besucher zum Offenen Singen eingeladen. Wer der Musik lieber nur lauscht, ist beim Konzert des Streichquartetts des Luzerner Sinfonieorchesters gut aufgehoben.

Was die Kulinarik betrifft, so sorgen die Gartenwirtschaft und Bar im «Bellpark» für Erfrischungen zwischendurch an diesem Abend, der die kulturelle Vielfalt von Kriens erlebbar machen soll.