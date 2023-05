Benefizkonzert Das Albin Brun Quartett spielt in Luzern Es handelt sich um ein Benefizkonzert zu Gunsten der Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers Luzern

Albin Brun (2.v.r.; Schwyzerörgeli, Saxofon), Patricia Draeger (Akkordeon), Claudio Strebel (Kontrabass), Markus Lauterburg (Schlagzeug, Perkussion). Bild: Gabriela Niederberger/PD

Der Luzerner Multiinstrumentalist (Saxofon, Schwyzerörgeli etc.) und Komponist Albin Brun ist in vielen Formationen aktiv. Mit Kristina Brunner oder Patricia Draeger im Duo, er hat aber auch sein eigenes Trio und Quartett. Am Mittwoch, 3. Mai, um 18 Uhr im MaiHof Luzern gibt das Albin Brun Quartett ein Benefizkonzert zu Gunsten der Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers Luzern. Es ist das einzige öffentliche Konzert des Quartetts in der Zentralschweiz in diesem Jahr.