Bewusstseins-Biennale Star-Wissenschafter mahnt: «Auf unserem endlichen Planeten ist unbegrenztes Wachstum eine Illusion» Der österreichisch-amerikanische Physiker und Systemtheoretiker Fritjof Capra ist am Samstag Gast an der diesjährigen Bewusstseins-Biennale in Luzern.

In Ihrem weltweit erfolgreichen Buch «Wendezeit» forderten Sie bereits vor 40 Jahren einen grundsätzlichen Wechsel hin zu einer ganzheitlich-ökologischen Weltsicht. Sind wir heute angesichts des sich verschärfenden Klimawandels, der Ausbeutung von Ressourcen und der Kriege weitergekommen?

Fritjof Capra: Der Übergang von der mechanistischen zur ganzheitlichen, ökologischen Weltsicht ist kein stetiger Fortschritt. Er beinhaltet wissenschaftliche Revolutionen, aber auch Gegenreaktionen. Der Krieg in der Ukraine etwa ist eine Rückkehr zur Mentalität des Kalten Krieges, zum Blockdenken der 1950er- und 1960er-Jahre. Evolutionäre Veränderungen dieser Grösse können jedoch nicht durch kurzfristige politische Aktivitäten verhindert werden. Das ist aus meiner Sicht unsere grösste Hoffnung.

Fritjof Capra kämpft noch mit 83 Jahren unermüdlich für eine ganzheitliche Betrachtung der Welt und des Lebens. Bild: PD

Sie werden an der Biennale in Luzern über das «Neue Denken» sprechen. Können Sie kurz erklären, was Sie damit meinen?

Es ist ein ganzheitlich-systemisches Denken. In den letzten fünf Jahrzehnten hat sich an der Spitze der Wissenschaft ein neues Verständnis des Lebens herausgebildet. Ich nenne es «das Systembild des Lebens», weil es dieses neue systemische Denken erfordert – Denken in Beziehungen, Mustern und Kontexten. Dieses Denken entstand in den 1930er- und 1940er-Jahren und wurde in den 1970er- und 1980er-Jahren mit der Entwicklung der Komplexitätstheorie auf eine neue Ebene gehoben.

Dass man versucht, möglichst ganzheitlich zu denken, vor allem bei grossen Entscheidungen, klingt so einleuchtend, dass es eigentlich zum Normalbewusstsein gehören sollte. Warum ist das trotzdem noch viel zu wenig in den Köpfen?

Das grösste Hindernis für die Verbreitung des Systemdenkens besteht darin, dass unsere akademischen Institutionen, Unternehmen und politischen Strukturen auf fragmentierte Weise konzipiert wurden und eine mechanistische Sicht des Lebens verkörpern.

So manche Personen und Institutionen haben viel in diese Schubladen investiert – intellektuell, emotional und finanziell.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Meiner Ansicht nach wird Systemdenken am meisten in unserer globalen Zivilgesellschaft entwickelt und praktiziert, teilweise in der Geschäftswelt und in neuen akademischen Institutionen. Am wenigsten in der Politik.

Das neue Denken ist das eine, das neue Handeln das andere. Was ist es, das uns daran hindert, mit weniger Gier, weniger Machtstreben, dafür vielleicht mit mehr Verzicht, Bescheidenheit und Gemeinschaftssinn unser Leben zu führen?

Ich stimme Ihnen zu, die konzeptionelle Ebene ist nicht die ganze Story. Wir müssen uns auch mit Werten und mit Ethik befassen; und hier stellen wir schnell fest, dass ethische Prinzipien systematisch aus unserer Ökonomie, aus der Geschäftswelt und auch aus der heute von der Ökonomie dominierten Politik ausgeschlossen worden sind.

Autokratien und Diktaturen machen unser Leben und Wirtschaften ebenso wenig besser wie der ungehinderte Kapitalismus mit seinem ungebremsten Wachstumswillen. Wo sehen Sie Ansätze für ein System, eine Gesellschaft, die das Zusammenleben gerechter, ökologischer, solidarischer und der Natur und den Lebewesen gegenüber respektvoller gestalten?

Das Dilemma, das allen unseren globalen Problemen zugrunde liegt, ist die Illusion, dass unbegrenztes Wachstum auf einem endlichen Planeten möglich ist. In unserem Wirtschaftssystem wird ständiges Wachstum unerbittlich angestrebt, indem übermässiger Konsum und eine energie- und ressourcenintensive Wegwerfwirtschaft gefördert werden, die Abfall und Umweltverschmutzung erzeugt, die Ressourcen der Erde erschöpft und die wirtschaftliche Ungleichheit erhöht. Darüber hinaus werden diese Probleme durch den globalen Klimawandel verschärft, der durch unsere energieintensiven und auf fossilen Brennstoffen basierenden Technologien verursacht wird.

Was also ist zu tun?

Wir müssen dringend von einem wahllosen quantitativen Wachstum zu einem regenerativen qualitativen Wachstum übergehen. Qualitatives Wachstum ist Wachstum, das die Lebensqualität durch Lebenserhaltung und Regeneration erhöht. In Organismen, Ökosystemen und Gesellschaften schliesst qualitatives Wachstum eine Zunahme von Komplexität, Raffinement und Reife ein.

Wie blicken Sie mit 83 Jahren, in denen Sie vieles angestossen und bewegt haben, in die Zukunft? Was gibt Ihnen Hoffnung, dass sich das Zusammenleben auf dem Planeten und das Verhalten der Menschheit doch noch zum Besseren wenden?

Diese Frage wird mir oft gestellt. In den letzten zwei Jahrzehnten hat mich die Antwort des grossen Staatsmannes Václav Havel sehr inspiriert, der die Frage zu einer Meditation über die Hoffnung selbst umformte. «Die Art von Hoffnung, an die ich oft denke», schreibt Havel, «verstehe ich vor allem als Geisteszustand, nicht als einen Weltzustand … Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgehen wird, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.»