Finanzindustrie UBS schluckt CS: Jetzt steht fest, wer die Grossbank in der Zentralschweiz leitet

Bisher war offen, was die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS für die Führung in der Zentralschweiz bedeutet. Nun ist klar: Die bisherige UBS-Regionaldirektorin Claudia Gasser wird abgelöst. An der Spitze der fusionierten Bank in der Zentralschweiz steht künftig Daniel Cottini.