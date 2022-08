Luzerner Theater Saisoneröffnung 2022/23: «Rundum sorglos sterben mit STYX-Tours» Ein morbid-komisches Musiktheater läutet am Luzerner Theater die Saison ein. Es ist eine Grossproduktion in Zusammenarbeit mit Lucerne Festival im Friedental, mit Start auf dem Theaterplatz.

Im Garten des ehemaligen Krematoriums warten unterschiedlichste Stationen auf das Publikum. Bild: Eike Walkenhorst/LT

Mit einer ordentlichen Portion schwarzem Humor geht das Luzerner Theater seine neue Spielzeit an. Ab diesem Freitag bieten die fingierten STYX-Tours (so heisst auch das Stück) eine ziemlich morbide Musiktheater-Reise an. Entsprechend verspielt und makaber wird diese Grossproduktion angekündigt: «Rundum sorglos sterben mit STYX-Tours! Jetzt unsere Spezialangebote buchen.» Unter anderem ist da von den Macherinnen und Machern auch zu vernehmen:

«Erleben Sie Ihr einzigartiges und individuelles Rendezvous mit dem Tod auf dem atemberaubenden Gelände des Krematoriums Friedental.»

Hinter dem etwas schaurigen Gewand verbirgt sich eine facettenreiche Inszenierung, die das Luzerner Theater in Koproduktion mit Lucerne Festival und dem Kollektiv Agora erarbeitet hat. In dieser Uraufführung erwartet die Besucherinnen und Besucher ein theatraler Spaziergang mit Musik unter anderem von Gustav Mahler, Arvo Pärt sowie zwei neuen Werken der Komponistin in Residence Maja S.K. Ratkje.

Frei wählbarer Parcours

Der Start erfolgt auf dem Theaterplatz, wo ein Bus das Publikum mit auf diese «einmalige Reise ins Ungewisse» nimmt. Valentin Köhler, Hausszenograf am Luzerner Theater und gleichzeitig Mitglied bei Agora, verrät, dass diese Reise zwar kollektiv beginnt und endet:

Der Grossteil aber werde «ein frei wählbarer Parcours durch den Garten des ehemaligen Krematoriums mit unterschiedlichsten Stationen» sein. Darin werde die individuelle Auseinandersetzung mit dem Tod im Vordergrund stehen.

Der Produktionsaufwand war beträchtlich, denn für das Stück spannte das Hausensemble (Oper und Schauspiel) mit dem Chor und den Musikerinnen und Musikern des Lucerne Festival Contemporary Orchestra zusammen. «Dabei treffen unterschiedliche Ästhetiken und Ausdrucksmittel synergetisch zusammen», so Köhler. Die Musizierenden werden dabei Teil der Inszenierung sein. Zusätzlich würden digitale Ansätze eingebracht, wie Köhler ausführt.

All das geschieht im Sinne der «Luzerner Dramaturgie», die die unterschiedlichen Sparten und Institutionen zusammenführt und dabei experimentell Grenzen des Bühnenschaffens auslotet.

Das Ganze war auch für die Logistik eine grosse Herausforderung, denn die komplette Infrastruktur musste ins Friedental gebracht werden.

Und selbst auf der Strecke dahin haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes für das Publikum ausgedacht.