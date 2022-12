Kabarett Der Stammtischler kommt mit seinem neuen Programm «Brenzlig» ins Kleintheater Luzern Die aktuelle Weltlage liefert dem Appenzeller Chnuschti, Simon Enzlers ­Bühnenfigur, viel neuen Stoff. Wir freuen uns, wenn ihm der Kragen platzt.

Simon Enzler, fotografiert im Sommer in Herisau, Appenzell Ausserrhoden, wo er zu Hause ist, woher er seine Inspiration bezieht – und wo er seinen markant-charmanten Dialekt her hat. Bild: Daniel Ammann/PD

Jetzt wird’s brenzlig. Krieg in Europa, Klimawandel, drohende Energiemangellage, Inflation, die Medien in der Krise. Wir leben in brenzligen Zeiten. Nach «Schampeselisee», «Fedelesis», «Wedeschegg», «Phantomscherz», «Primatsphäre» oder «Wahrhalsig» nennt Simon Enzler sein neuntes abendfüllendes Programm «Brenzlig».

Ein Beistelltischchen mit einem Bier auf dem Tisch. Viel Bühnenutensilien braucht Simon Enzler nicht. Verkleiden muss er sich auch nicht. In einfachem Hemd und Hose gibt er den Appenzeller Chnuschti, der sich über das Weltgeschehen, aber auch profanere Dinge auslässt – direkt ans Publikum gewandt. Manchmal ist er mit diesem auch unzufrieden. «Muesch doch do nid so domm ineschnore», heisst es dann.

In «Brenzlig» enerviert sich Enzlers Bühnenfigur also an steigenden Energiepreisen – «ein voller Benzintank wird schon der Erbmasse angerechnet», wie es der Kabarettist selbst beschreibt. Er versteht seine Kinder – Enzler hat selber zwei – nicht mehr, die ihre Berufswünsche «ausschliesslich in Fremdsprachen formulieren». Er liest das Gratisgemeindeblatt – wieso für Medien Geld ausgeben – und legt einen gemütlichen Bunker an mit Kegelbahn, Flatscreen und allem. Aber wenn am Ende die Katastrophe doch nicht kommt?

«Nie bitterböse, aber immer unverblümt»

2021 wurde Simon Enzler «für sein vielseitiges Schaffen in der Sparte Kabarett» mit dem Innerrhoder Kulturpreis geehrt. «Bereits als Gymnasiast am Kollegium St. Antonius beeindruckte er an Firmen- und Familienfesten mit seinen Auftritten», heisst es in der Laudatio.

Seine Themen finde er bei der langsam aussterbenden Gattung der Stammtischler, denen er akribisch aufs Maul schaue und deren Gesinnung er schonungslos entlarve.

«Nie bitterböse, aber immer unverblümt.» Nach der Matura folgten die ersten abendfüllenden Programme. 2000 Swiss Comedy Award, 2007 Salzburger Stier, 2008 Prix Walo, 2012 Schweizer Kabarett-Preis Cornichon – heute gehört der Innerrhoder mit Jahrgang 1976 zu den populärsten Kabarettisten der Schweiz.

Er orientiert sich an Vorbildern wie Gerhard Polt oder Josef Hader und macht wie sie Satire aus dem, was er kennt und liebt. Der Appenzeller Dialekt macht ihn unverwechselbar. «Wenn ihm der Kragen platz, und das tut er oft, dann ist Simon Enzler schwer zu toppen», schrieb das «St. Galler Tagblatt» anlässlich der Uraufführung des neuen Programms in der Kellerbühne St. Gallen. Fluchen kann er auch höchst kreativ.