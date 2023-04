Casting-Shows «Du bist einfach mega!»: Luzerner DSDS-Kandidat Lorent Berisha hat es in die zweite Liveshow geschafft Am Samstag stellte der 19-jährige Lorent Berisha aus Dierikon sein Gesangstalent in der Liveshow von «Deutschland sucht den Superstar» unter Beweis - und schaffte es in die zweite Liveshow.

Lorent Berisha bei seinem Auftritt im Recall-Finale. Bild: RTL / Markus Hertrich

Geschafft! Der 19-jährige Dieriker Lorent Berisha überzeugte die Jury von «Deutschland sucht den Superstar» in 17 Castings- und Recallfolgen und ist in die Liveshows vorgestossen. In der ersten Liveshow hat er sich am Samstagabend mit neun Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland gemessen. Ergebnis: Der Luzerner hat sich mit dem Song «Now or never» vom Mark Medlock (DSDS-Gewinner der 4. Staffel) in die nächste Liveshow gesungen! «Du bist einfach mega!», bewertete Juror Dieter Bohlen Berishas Auftritt. Das Publikum gab ihm Recht: Es gab Standing Ovations, es wurde eine Zugabe verlangt und der junge Luzerner war zu Tränen gerührt.

Ob Berisha nochmals eine Runde weiterkommt, wird sich am Samstag, 8. April, um 20.15 Uhr zeigen: Dann wird die zweite Liveshow ausgestrahlt.

Berisha träumt dabei bereits davon, auf «DSDS»-Siegertournee zu gehen. Ein Tourstop ist auch in Zürich vorgesehen. «Als Schweizer ‹DSDS›-Gewinner in Zürich mit Dieter Bohlen aufzutreten, das wäre natürlich mega», sagt Lorent kürzlich gegenüber unserer Zeitung. Sein Ziel für die Liveshows ist klar: «Es ist jetzt an der Zeit, dass der DSDS-Titel zurück in die Schweiz kommt.» (tos)

Lorent beim Recall auf Mallorca:

Quelle: Youtube

Lorent im thailändischen Auslandsrecall:

Einer der Auftritte von Lorent im thailändischen Auslandsrecall. Quelle: Youtube

Lorent im Duett mit Kandidatin Marleen in Phuket