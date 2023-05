Comedy Auf nach Ebikon zu Mike Müller oder Mario Basler – lustig sind beide Das Comedy Festival Ebikon 2023 wartet mit Stars wie dem Ex-Fussballprofi Mario Basler auf. Mike Müller mischt ebenfalls mit.

Mario Basler, hier als deutscher Fussballtrainer, betritt in Ebikon als Comedian die Bühne. Bild: Stephan Pick (Köln, 18. 7. 2018)

Nach dem 1. Comedy Festival Ebikon im Mai 2022 findet nun die Fortsetzung des Festivals vom 24. bis zum 27. Mai 2023 statt. Und wie Marc Bösch vom Kulturwerk Ebikon mitteilt, ist auch die zweite Ausgabe gespickt mit prominenten Namen aus In- und Ausland. So eröffnet Mike Müller mit seinem Stück «Erbsache» am 24. Mai das Festival. Müller ist eine feste Grösse in der Schweizer Comedyszene und aktuell sehr präsent in TV-Produktionen sowie mit dem Kinofilm «Der Bestatter».

Mit Charles Nguela betritt am 25. Mai der aktuelle Shootingstar der Stand Up Comedy die Bühne des Pfarreiheims Ebikon. Warum fürchten sich Eltern vor ihren Kindern – Homeschooling lässt grüssen! Diesen und anderen Fragen geht Nguela eingehend nach.

Am 26. Mai beehrt ein richtiger Weltstar Ebikon. Der ehemalige Spitzenfussballer Mario Basler (u.a. FC Bayern München) mag wohl kein waschechter Comedian sein, aber zumindest knallt Mario mit überhöhter Geschwindigkeit laut hupend auf die Bühne. Wie hat schon sein Trainer Ottmar Hitzfeld gesagt: «Mario hat einfach die Gabe, Menschen zu unterhalten.»

Den Abschluss des Festivals übernimmt das Comedy Duo Die Zwillinge mit dem Programm «Copy Paste». «Die Zwillinge» gewannen den Comedy Club Award im renommierten «Das Zelt». Sie ersetzen Matze Knop, dessen Show kurzfristig abgesagt werden musste. Am Abschlussabend gilt Gratiseintritt mit Kollekte.

Das Detailprogramm sieht wie folgt aus:

Mittwoch: Mike Müller «Erbsache». Donnerstag: Charles Nguela «R.E.S.P.E.C.T.». Freitag: Mario Basler «Basler brennt!» Samstag: Die Zwillinge «Copy Paste». Tickets unter www.kulturwerk-ebikon.ch oder der Ticket Hotline 076 765 43 42.