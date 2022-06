Musikfestival Das familiäre Pfingstfestival im Musikhaus bei Engelberg macht wieder gute Laune «Halt auf Verlangen» 2022: Im «Grünenwald» vor Engelberg knattern wieder zwei Tage lang gute Insider-Bands.

Surf Music mit Wellen von Swing und Gischt aus Punk aus dem Schwarzwald: die Leopold Kraus Wellenkapelle. Bild: Felix Groteloh/PD

Die beiden Begriffe «lauschig» und «flauschig» beschreiben das Musikfestival «Halt auf Verlangen» im «Grünenwald» wohl ganz zutreffend: Zwei Tage lang spielen um und vor dem Musikhaus vor Engelberg allerlei Bands aus dem In- und Ausland. Sie sind sorgfältig ausgewählt und heiter zusammengestellt. Manchmal sind es Bekanntheiten aus der Szene des jeweiligen Heimatlands, meist aber sind es Bands, die nicht berühmt, aber umso engagierter sind.

Allen gemeinsam ist ihr Sinn für dieses Lebensgefühl, das man Rock’n’Roll nennt: gute Musik, gute Leute, gute Atmosphäre.

Alles locker für Leute mit einem «Gwunder» auf verschiedene Musikstile und originelle Sounds. Und am Ende klingt die Redewendung «klein, aber fein» für dieses Festival gar nicht wie eine Floskel.

Am kommenden Pfingstwochenende ist es nun nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder soweit, das 21. «Halt auf Verlangen» erklingt: 13 Bands an zwei Tagen, ein Film plus DJ-Disco bis in den nächsten Morgen.

Der Engelberger Beat Barmettler, der «seit mindestens zehn Jahren» die Bands für das Festival bucht, freut sich auch dieses Jahr «uwadlich» auf die musikalischen Gäste.

«Die meisten Bands, die 2020 gebucht waren und dann wegen Corona nicht kommen konnten, sind dieses Jahr dabei. Das ist ungewöhnlich.»

Darüber hinaus gibt es einige Konzerte, die durchaus als Highlights zu bezeichnen sind: Das Frauen-Punkpop-Trio TsuShiMaMiRe aus Japan zum Beispiel hat seine Europatournee explizit um den Auftritt am «Halt auf Verlangen» herum geplant (am 8. Juni spielen sie dann in der Luzerner Schüür). Sie spielen nach 2017 bereits zum zweiten Mal am Festival – ein Privileg, das bisher nur sehr wenigen Bands zuteilwurde.

Viele gute Gründe ­ hinzugehen

Sind Fan vom «Grünenwald» und umgekehrt: die Pop-Punkerinnen von TsuShiMaMiRe aus Japan. Bild: PD

Ein weiteres Highlight: Das Nidwaldner/Engelberger Rumpelpunk-Duo WolfWolf war letzten Monat gemeinsam mit dem vierköpfigen Tuzemak Orchestra auf Spanien-Tournee und wird diese im Grünenwald mit ihrem für lange Zeit letzten gemeinsamen Konzert abschliessen. Man darf eine Trash-Eskalation erwarten.

Das jazzig den Balkan dekonstruierende Fisherman’s Orchestra aus Luzern kommt quasi als Bonus-Band ans Festival, als siebte von üblicherweise sechs Band pro Tag. Die Leopold Kraus Wellenkapelle aus Freiburg im Schwarzwald bringt dann wieder mehr Melodie ins Gerumpel mit «black forest surf music», wie die vier Musiker ihren Sound beschreiben. Das Duo Moder und Sauerland aus Bern setzt einen Konterpunkt mit ihrem Spoken-Word-Techno. Sie stellen ihr eben erst erschienenes Album vor, auf dem neuerdings auch eine E-Gitarre zum Einsatz kommt.

Erst tanzen, ­ dann brunchen

Es muss rumpeln, es muss tröten, es macht Spass: WolfWolf & The Tuzemak Orchestra beenden am «Halt auf Verlangen» ihre Tournee. Bild: PD

Beide Abende gehen nach den Konzerten weiter mit Konserven von DJs: am Samstag mit dem Nidwaldner Jolly Roger, er ist quasi Haus-DJ im Grünenwald, und am Sonntag mit dem Luzerner DJ-Duo Coicciolina Versace Experience.

Wenn am Sonntagmorgen Jolly Roger seine Platten eingepackt hat, wird gleich aufgetischt für den grossen Brunch. Der geht dann so lange, bis nach 15 Uhr das Festival mit einem Film weitergeht. Was das für ein Film sein wird, hat Beat Barmettler bis Redaktionsschluss noch nicht entschieden. Aber genau diese Spontanität macht eben auch einen grossen Teil des «Halt auf Verlangen»-Charmes aus.