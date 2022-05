KKL Das Kammerorchester Basel war der vierter Star Das Kammerorchester Basel bestätigte sich im Konzertsaal des KKL als eine erste Adresse in Sachen Beethoven – auch mit einem Allstar-Trio im Tripelkonzert.

War im Trio mit der Geigerin Isabelle Faust und dem Pianisten Kristian Bezuidenhout Solistin in Beethovens Tripelkonzert. Julia Wesely

In einem Aufnahmevergleich des Bayerischen Rundfunks ging Beethovens Neunte mit dem Basler Kammerorchester unter Giovanni Antonini als Sieger hervor: Diese Aufnahme komme «Beethovens Geist am nächsten». Das kann man auch am im Beethoven-Konzert des Lucerne Chamber Circle am Sonntag im KKL hören. Mit unbändigem Feuer, durchsichtiger Klangfarbenvielfalt und Frische musiziert das Orchester. Und verschmilzt mit den drei hochkarätigen Solisten in Beethovens Tripelkonzert.

Klangwunder mit drei Starsolisten

Darin liefert sich die Geigerin Isabelle Faust mit der Cellistin Sol Gabetta hinreissende Zwiegespräche, duftig, filigran, dann wieder zupackend und temperamentvoll. Dazu passt das fein austarierte Klavierspiel von Kristian Bezuidenhout so hervorragend wie das lebendige Musizieren des Orchesters. Antonini zeichnet Nuancen mit sprechenden Händen und biegsamem Körper. Er bringt den sensiblen Klangkörper zu eben jenem Klang, der Beethovens Geist so nahe ist. Als Zugabe bieten die drei Solisten dem zahlreichen Publikum den langsamen Satz aus Beethovens Gassenhauer-Trio als ergreifendes Klangwunder.

Nach der Pause erklingt auch Beethovens fünfte Sinfonie wie neu. Wie Antonini besonders betonte Holzbläsersoli herausfiltert oder wie aus düsteren, bedrohlichen Klängen reines Licht entsteht, ist phänomenal. Das Kammerorchester Basel zaubert neben vielschichtiger Klangkraft ein atemberaubendes Pianissimo in den Saal. Wie aus dieser Stille der triumphale Schluss erwächst, wird vom Publikum so gefeiert, dass auch das Orchester eine Zugabe spielt: die Ouvertüre zu «Prometheus». (gn.)